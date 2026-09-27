\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0627\u0638\u0645 \u062a\u0628\u0627\u0631\u060c \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0627\u0641\u0642 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0647\u0647 \u0647\u0634\u062a\u0627\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u06cc\u0645.\n