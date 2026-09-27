تئاتر مقاومت، ویژه برنامه‌ای را برای جوانان و نوجوانان تدارک دیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کاظم تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در برنامه تلویزیونی گفت: بخشی به نام افق مقاومت را برای دهه هشتادی‌ها طراحی کردیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سینمای ایران ، فیلم سینمایی ، تئاتر تک
خبرهای مرتبط
روایت تلویزیون از «عشق و ایثار» تا «انسجام ملی» در هفته دفاع مقدس
یاد و صدای ماندگار سیروس ابراهیم‌زاده در رادیو باقی خواهد ماند
تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت زنده‌نام سیروس ابراهیم‌زاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حسین پاکدل در نقش یک پدر به تلویزیون می‌آید
نویسنده «کارآگاه علوی۳»: مخاطب نباید از کارآگاه جلو بزند
روایتگری در سیبل؛ از شهادت مایا ناصر تا بازداشت غیرقانونی نقاء حامد
«پسر آقای دادستان»؛ روایتی از زندگی شهید محمدحسن قدوسی به روایت مادر
آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
«زنان جبهه شمالی»؛ روایت زنانی که برای رزمندگان در هویزه آشپزی می‌کردند
نغمه‌های ایرانی در روسیه؛ ارکستر ملی در مسکو و کازان کنسرت می‌دهد
اشاعه فرهنگ فاطمی با برپایی کنگره ملی شعر فاطمی
افق مقاومت؛ ویژه برنامه‌ای برای جوانان + فیلم
محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت
آخرین اخبار
افق مقاومت؛ ویژه برنامه‌ای برای جوانان + فیلم
محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت
نغمه‌های ایرانی در روسیه؛ ارکستر ملی در مسکو و کازان کنسرت می‌دهد
«پسر آقای دادستان»؛ روایتی از زندگی شهید محمدحسن قدوسی به روایت مادر
حسین پاکدل در نقش یک پدر به تلویزیون می‌آید
روایتگری در سیبل؛ از شهادت مایا ناصر تا بازداشت غیرقانونی نقاء حامد
اشاعه فرهنگ فاطمی با برپایی کنگره ملی شعر فاطمی
آثار راه‌یافته به بخش «وطن به روایت من» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
«زنان جبهه شمالی»؛ روایت زنانی که برای رزمندگان در هویزه آشپزی می‌کردند
نویسنده «کارآگاه علوی۳»: مخاطب نباید از کارآگاه جلو بزند
ایران و روسیه تفاهم‌نامه تولید مشترک فیلم امضا کردند
ساختار سازمان ملل، قانون را در برابر قدرت بی‌اثر کرده است + فیلم
مرجعیت رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه تقویت شد
جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم سبب آشنایی نسل جوان با مفهوم دفاع مقدس شد
جدول هفتگی «تئاتر صحنه‌ای» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد/ معرفی هیات انتخاب
ترکیه گام جدیدی برای تقویت روابط سینمایی با ایران برمی‌دارد