باشگاه خبرنگاران جوان - تیم میکس ایران متشکل از کسری رحمانی و مشکات‌الزهرا صفی به عنوان اولین تیم ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب برابر فیلیپین به میدان رفت که این بازی نزدیک با برتری ۲ بر یک فیلیپین همراه بود.

ست اول این بازی ۶ بر ۴ به سود حریف به پایان رسید، اما مشکات و کسری در ست دوم، ۶ بر یک پیروز شدند تا کار در ست سوم دنبال شود.

در این ست دو تیم رقابت سختی با هم داشتند، اما در نهایت تجربه بازیکنان فیلیپین باعث شد تا آنها این ست را ۱۰ بر ۸ به سود خود خاتمه دهند تا این بازی در نهایت ۲ بر یک به سود آنها خاتمه یابد.

این اولین حضور تیم میکس تنیس ایران در بازی‌های آسیایی پس از انقلاب بود، تیم دوم ایران با ترکیب علی یزدانی و ماندگار فرزامی نیز در این رویداد به میدان خواهد رفت.