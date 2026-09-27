\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0633 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0641\u0648\u0642 \u062f\u06a9\u062a\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0648\u0634 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0631 \u062a\u06cc \u0627\u0645 \u0627\u0633 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062a\u0648\u0633\u0637 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n