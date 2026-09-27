باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت وزرای اطلاعات و دفاع، گفت: طبق اصل ۱۳۵ قانون اساس، رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.

وی افزود: از سوی دیگر، دولت از تاریخ ۱۹ مرداد با اذن رهبر معظم انقلاب، فرصت ۴۵ روزه‌ای برای تعیین تکلیف این وزرا داشته که این مهلت اکنون به پایان رسیده است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس بیان کرد: با توجه به پایان مهلت ۴۵ روزه، ضرورت دارد دولت نسبت به معرفی وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع به مجلس اقدام کند تا فرآیند قانونی بررسی صلاحیت و رای اعتماد طی شود.

گودرزی در پایان گفت: اگر دولت برای ادامه حضور سرپرست در وزارت‌خانه‌های دفاع و اطلاعات استجازه جدیدی دریافت کرده، باید این موضوع به صورت رسمی اعلام شود تا وضعیت قانونی این دو وزارتخانه و مبنای ادامه فعالیت سرپرستان برای مجلس و افکار عمومی روشن باشد.

منبع: ایسنا