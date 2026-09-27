نوروتراپی، تفاوت‌هایی با روش‌های دیگر روانشناختی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - الیاس ابراهیم زاده، فوق دکترای علوم اعصاب در برنامه تلویزیونی به تفاوت نوروتراپی با روش‌های دیگر روانشناختی پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، بیماری خطرناک ، مریضی خطرناک
خبرهای مرتبط
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط؛
پیشگیری سبب کاهش هزینه‌های درمانی تحمیلی به خانواده و کم شدن میزان مراجعه به بیمارستان می‌شود
کشف مکانیسم آسیب رگ‌های خونی در آلزایمر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معلولیت محدودیت است
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
آخرین اخبار
کمبود کتاب درسی در کشور نیست/ کتاب‌های درسی از نظر محتوایی ایراد اساسی ندارند
معلولیت محدودیت است
آنتی بیوتیک‌ها تنها در درمان عفونت باکتریایی موثرند/ ضرورت مصرف کامل دارو با هدف پیشگیری از بروز مقاومت دارویی
میان بیش فعالی و مشکلات گوارشی چه ارتباطی وجود دارد؟
۴۴۰ هزار حیوان گزیدگی در کشور در سال گذشته رخ داد
میوه‌هایی که برای قلب مفید هستند + فیلم
راز زندگی سالم در گرو پیاده روی مداوم + فیلم
چگونه جلوی ضعیف شدن مغز را بگیریم؟ + فیلم
اهمیت داشتن آرامش در مهار بیماری میگرن + فیلم
مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تمدید شد
بیل گیتس: همکاری جهانی در زمینه هوش مصنوعی دشوارتر از مذاکرات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است
تولید کیت استخراج DNA ایرانی؛ گامی برای تشخیص زودهنگام سرطان + فیلم
نتایج غافلگیرکننده یک آزمایش در مورد احتمال وجود حیات در یکی از قمر‌های زحل
بررسی علمی ارتباط میان استفاده از تلفن همراه در دوران بارداری و سلامت جنین
تغذیه سالم سبب بهبود یادگیری دانش آموزان/ لزوم مصرف صبحانه
ارائه زیرساخت‌های هوش مصنوعی بومی به کسب‌وکارها
جایزه یک میلیارد تومانی برای تیم نخست کسب‌وکارهای نوپای جشنواره اندیشمندان
علوم پایه زیربنای فناوری‌های آینده است
ترور دانشمندان هسته‌ای، تلاش ناکام غرب برای مهار قدرت بازدارندگی ایران است + فیلم