\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0644\u06cc\u0627\u0633 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0641\u0648\u0642 \u062f\u06a9\u062a\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0644\u0648\u0645 \u0627\u0639\u0635\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0646\u0648\u0631\u0648\u062a\u0631\u0627\u067e\u06cc \u0628\u0627 \u0631\u0648\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0631\u0648\u0627\u0646\u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n