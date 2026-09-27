باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال همچنان پیگیر دریافت جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر است و با وجود نیمهتمام ماندن مسابقات، آبیپوشان پایتخت قصد دارند این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند.
استقلال که در زمان توقف رقابتهای لیگ بیستوپنجم در صدر جدول قرار داشت، در هفتههای گذشته نیز درخواست خود برای معرفی به عنوان قهرمان فصل گذشته را مطرح کرده بود و حالا بار دیگر در مکاتبه با فدراسیون فوتبال، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است.
در شرایطی که سازمان لیگ پیشتر با اعلام قهرمانی استقلال مخالفت کرده و هیأترئیسه فدراسیون فوتبال نیز اعلام کرده بود که برای فصل نیمهتمام قهرمانی تعیین نشده است، باشگاه استقلال همچنان بر مطالبه خود پافشاری دارد.
آبیپوشان معتقدند صدرنشینی در زمان توقف مسابقات باید در تصمیمگیری نهایی مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل تلاشهای خود برای دریافت جام و ثبت رسمی عنوان قهرمانی را ادامه دادهاند.
در سوی دیگر، مخالفتهایی نیز با این درخواست وجود دارد و باشگاه تراکتور پیشتر بهصورت رسمی با اعلام قهرمانی استقلال مخالفت کرده بود.
اکنون باید منتظر ماند و دید فدراسیون فوتبال در برابر درخواست دوباره استقلال چه تصمیمی خواهد گرفت و سرنوشت جام فصل نیمهتمام بیستوپنجم در نهایت چگونه رقم خواهد خورد.