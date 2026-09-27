باشگاه استقلال بار دیگر با فدراسیون فوتبال برای دریافت جام قهرمانی لیگ بیست‌وپنجم مکاتبه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال همچنان پیگیر دریافت جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر است و با وجود نیمه‌تمام ماندن مسابقات، آبی‌پوشان پایتخت قصد دارند این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند.

استقلال که در زمان توقف رقابت‌های لیگ بیست‌وپنجم در صدر جدول قرار داشت، در هفته‌های گذشته نیز درخواست خود برای معرفی به عنوان قهرمان فصل گذشته را مطرح کرده بود و حالا بار دیگر در مکاتبه با فدراسیون فوتبال، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده است.

در شرایطی که سازمان لیگ پیش‌تر با اعلام قهرمانی استقلال مخالفت کرده و هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال نیز اعلام کرده بود که برای فصل نیمه‌تمام قهرمانی تعیین نشده است، باشگاه استقلال همچنان بر مطالبه خود پافشاری دارد.

آبی‌پوشان معتقدند صدرنشینی در زمان توقف مسابقات باید در تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار گیرد و به همین دلیل تلاش‌های خود برای دریافت جام و ثبت رسمی عنوان قهرمانی را ادامه داده‌اند.

در سوی دیگر، مخالفت‌هایی نیز با این درخواست وجود دارد و باشگاه تراکتور پیش‌تر به‌صورت رسمی با اعلام قهرمانی استقلال مخالفت کرده بود.

اکنون باید منتظر ماند و دید فدراسیون فوتبال در برابر درخواست دوباره استقلال چه تصمیمی خواهد گرفت و سرنوشت جام فصل نیمه‌تمام بیست‌وپنجم در نهایت چگونه رقم خواهد خورد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
ازبکستان ۳ - ۱ ایران/ افتضاح فوتبال پیر و جوان ندارد از ناگویا تا فرغانه
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
نامه استقلال به AFC برای پرواز به قطر پس از بسته شدن مرز‌های هوایی
استقلال در قطر؛ مدیریت خستگی و حفظ تمرکز مقابل الغرافه
فرعباسی از السد تا تراکتور؛ بازگشت برای حفظ سنگر استقلال
سحرخیزان بهترین بازیکن هفته نخست لیگ نخبگان آسیا
رحیم پور:
همه تقصیر‌ها را نباید گردن حسین عبدی بیاندازیم/ فوتبال ما نواقص زیادی دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی والیبال ایران گام نخست را محکم برداشت
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
صفی و فرزامی تاریخ ساز شدند
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
محمد عمری در پرسپولیس می‌ماند
محمد نوری ابقا شد
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
آخرین اخبار
اصرار استقلال برای دریافت جام فصل گذشته؛ نامه‌نگاری دوباره با فدراسیون فوتبال
اولین تجربه آسیایی و شکست خفیف میکس ایران برابر فیلیپین
فاطمه توسلی پنجم شد
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
امیریان راهی فینال دوی ۸۰۰ متر شد
مبینی هشتم شد
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
توسلی به فینال ترامپولین رسید
سارینا نقش حذف شد
شکست تیم ملی واترپلو مقابل چین
رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس
کوهپایه زاده: امیدوارم جزو سه کشور جدول مدالی بازی‌های پاراآسیایی باشیم + فیلم
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
اسبقیان: به رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی درخشش خوبی داشته‌اند، نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت + فیلم
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
ژاپن و قزاقستان حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ناگویا
محمد نوری ابقا شد
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
اسبقیان: جامعه ورزش در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده است
استقبال از ملی‌پوشان بازگشته از ناگویا در فرودگاه امام خمینی(ره)
وفایی راهی جدول اصلی اوپن شنژن شد
پایان کار نمایندگان ایران در دور مقدماتی تیراندازی تپانچه ۲۵ متر زنان 
مام‌عبدالله و سعید‌آبادی به فینال ترامپولین صعود کردند
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد