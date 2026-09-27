باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

راهکار جامی برای فرار از دست انسان‌های سمی + فیلم

ادبیات فارسی پر از پند‌ها و نصیحت‌ها برای انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز اتونی، کارشناس ادبیات فارسی و استاد دانشگاه در برنامه تلویزیونی از راهکار جامی برای فرار از دست انسان‌های سمی سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
راهکار جامی برای فرار از دست انسان‌های سمی + فیلم
young journalists club

حمله تند اندیشمند برجسته آمریکایی به ترامپ؛ او آمریکا را بی‌آبرو کرد! + فیلم

راهکار جامی برای فرار از دست انسان‌های سمی + فیلم
young journalists club

جایزه ادبی شهید اندرزگو + فیلم

راهکار جامی برای فرار از دست انسان‌های سمی + فیلم
young journalists club

سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۸۴۵

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم
۸۳۷

جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۶۶۴

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۶۴۲

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم
۵۲۳

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha