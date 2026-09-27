باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - جذب مهاجم جدید به یکی از اولویت‌های مدیران باشگاه استقلال برای نقل‌وانتقالات نیم‌فصل تبدیل شده و آبی‌پوشان قصد دارند پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی خود، یک بازیکن در خط حمله به خدمت بگیرند.

مدیران استقلال که از ابتدای فصل با محدودیت نقل‌وانتقالاتی مواجه بودند، در حال بررسی شرایط برای تقویت ترکیب تیم هستند و جذب مهاجم را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند. با توجه به باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در نیم‌فصل، این باشگاه فرصت خواهد داشت تا یکی از نیاز‌های اصلی تیم را برطرف کند.

بر این اساس، قرار است در ماه‌های آینده گزینه‌های مدنظر کادر فنی و مدیریت باشگاه مورد بررسی قرار بگیرند تا در نهایت یک مهاجم به ترکیب استقلال اضافه شود. مدیران آبی‌پوشان قصد دارند پیش از آغاز پنجره نقل‌وانتقالات، بررسی‌های لازم درباره گزینه‌های موجود را انجام دهند تا انتخاب نهایی با توجه به نیاز‌های فنی تیم صورت بگیرد.

استقلال در شرایطی برای تقویت خط حمله برنامه‌ریزی کرده که در نیم‌فصل نخست امکان جذب بازیکن جدید را نداشت و به همین دلیل مدیران باشگاه از حالا برنامه نقل‌وانتقالاتی خود برای نیم‌فصل را دنبال می‌کنند. بر اساس برنامه باشگاه، جذب مهاجم قطعی است و آبی‌ها پس از باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، یک بازیکن جدید را به خط حمله خود اضافه خواهند کرد.