انصارالله اعلام کرد حمله هوایی امروز به بازاری در جنوب غربی یمن، تا کنون سبب شهادت هفت شهروند یمنی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انصارالله یمن اعلام کرد که در پی حمله هوایی امروز (یکشنبه) به مغازه‌های یک بازار در استان تعز یمن، دست کم ۷ نفر به شهادت رسیده و ۴۰ نفر دیگر، از جمله چند کودک زخمی شدند.

به گفته انصارالله، حملات امروز توسط هواپیما‌های نظامی سعودی انجام شده است.

پیش از این و همزمان با گزارش شبکه المسیره از حملات موشکی و هوایی عربستان به چند منطقه در استان صعده و دیگر مناطق یمن، یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله، اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ حمله علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده‌اند.

منبع: بریکینگ نیوز