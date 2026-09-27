باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حکایتی در ادبیات که یادآور ارزش انسان است + فیلم

ادبیات فارسی پر از حکایت‌های زیبا و مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز اتونی، کارشناس ادبیات فارسی و استاد دانشگاه در برنامه تلویزیونی از حکایتی سخن گفت که به شما تلنگر می‌زند تا ارزش خود را بیشتر بدانید.

مطالب مرتبط
حکایتی در ادبیات که یادآور ارزش انسان است + فیلم
young journalists club

سیمرغ در شاهنامه نماد چیست؟ + فیلم

حکایتی در ادبیات که یادآور ارزش انسان است + فیلم
young journalists club

جایزه ادبی شهید اندرزگو + فیلم

حکایتی در ادبیات که یادآور ارزش انسان است + فیلم
young journalists club

حمله تند اندیشمند برجسته آمریکایی به ترامپ؛ او آمریکا را بی‌آبرو کرد! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۸۴۵

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم
۸۳۷

جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۶۶۴

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۶۴۲

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم
۵۲۳

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha