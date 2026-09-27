باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، از بازیکنانی که در تیم امید ایران حضور داشتند و پس از حذف این تیم از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به استقلال بازگشته‌اند، خواست اتفاقات تلخ این مسابقات را پشت سر بگذارند و تمام تمرکز خود را روی ادامه رقابت‌های باشگاهی قرار دهند.

بختیاری‌زاده در گفتگو با بازیکنان استقلال تأکید کرده است که آنها باید اتفاقات و حواشی مربوط به حذف تیم امید را کنار بگذارند و از نظر ذهنی خود را برای ادامه فصل آماده کنند. سرمربی استقلال معتقد است بازیکنان باید هرچه سریع‌تر شرایط روحی خود را بازیابی کرده و تمرکز خود را روی اهداف استقلال قرار دهند.

بازیکنان استقلال که همراه تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ حضور داشتند، پس از پایان کار این تیم در مسابقات، به جمع آبی‌پوشان بازگشته‌اند و حالا باید خود را برای ادامه رقابت‌های فصل آماده کنند.

بختیاری‌زاده نیز در همین راستا از این بازیکنان خواسته است به اتفاقات گذشته فکر نکنند و با کنار گذاشتن تلخی حذف، تمام توان خود را برای موفقیت استقلال در مسابقات پیش رو به کار بگیرند.