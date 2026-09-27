باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز یکشنبه در نشست وبیناری همزمان با هفته گردشگری و افتتاح طرح های گردشگری استانهای کشور، با تبریک هفته گردشگری و قدردانی از استانداران، سرمایهگذاران، خیران و تمامی دستاندرکاران اجرای این طرحها، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به افتتاح همزمان طرح های گردشگری در استانهای مختلف کشور اظهار کرد: در این برنامه ۲۴۶ طرح به بهرهبرداری میرسد که اجرای آنها میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشد.
پزشکیان با اشاره به یکی از طرح های افتتاحشده در این برنامه از استان اصفهان گفت: این طرح با حجم سرمایهگذاری هفتهزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۲۳ نفر به بهرهبرداری میرسد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه گردشگری میتواند پیشران بخشهای مختلف اقتصادی باشد، افزود: ظرفیتهای گردشگری کشور تنها به حوزه سفر و بازدید محدود نمیشود و میتواند زمینهساز رونق تجارت، فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات منطقهای باشد.
وی با اشاره به ظرفیت کمنظیر تاریخی ایران گفت: کشور ما حدود یک میلیون اثر تاریخی دارد که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن به ثبت رسیده و شمار زیادی از آثار نیز در نوبت ثبت قرار دارند؛ این پیشینه تاریخی و تمدنی، سرمایهای بزرگ برای توسعه گردشگری کشور است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم در اجرای طرحهای توسعهای کشور اظهار کرد: مشارکت، همدلی، همراهی و همکاری، رمز موفقیت ماست و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.