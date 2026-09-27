رئیس‌جمهور از افتتاح ۲۴۶ پروژه گردشگری و سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز یکشنبه در نشست وبیناری هم‌زمان با هفته گردشگری و افتتاح پروژه‌های گردشگری استان‌های کشور، با تبریک هفته گردشگری و قدردانی از استانداران، سرمایه‌گذاران، خیران و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران برای توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به افتتاح هم‌زمان پروژه‌های گردشگری در استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: در این برنامه ۲۴۶ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد که اجرای آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشد.

پزشکیان با اشاره به یکی از پروژه‌های افتتاح‌شده در این برنامه از استان اصفهان گفت: این پروژه با حجم سرمایه‌گذاری هفت‌هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۳۲۳ نفر به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه گردشگری می‌تواند پیشران بخش‌های مختلف اقتصادی باشد، افزود: ظرفیت‌های گردشگری کشور تنها به حوزه سفر و بازدید محدود نمی‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز رونق تجارت، فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات منطقه‌ای باشد.

وی با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر تاریخی ایران گفت: کشور ما حدود یک میلیون اثر تاریخی دارد که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن به ثبت رسیده و شمار زیادی از آثار نیز در نوبت ثبت قرار دارند؛ این پیشینه تاریخی و تمدنی، سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه گردشگری کشور است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: مشارکت، همدلی، همراهی و همکاری، رمز موفقیت ماست و باید این مسیر را با قدرت ادامه دهیم.

وی افزود: اگر امروز مدیران و مسئولان با قدرت و صلابت در میدان حضور دارند، پشتوانه آن‌ها مردم بزرگی هستند که با وجود دشواری‌ها همچنان پای کار ایستاده‌اند و در ساختن و تولید کردن کشور مشارکت می‌کنند.
 
پزشکیان با اشاره به ظرفیت روابط منطقه‌ای ایران خاطرنشان کرد: ارتباطات منطقه‌ای بستر بسیار مناسبی برای رونق گردشگری، تجارت، فرهنگ و اقتصاد فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه کشور بهره گرفت.
 
رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از تلاش استانداران، سرمایه‌گذاران و تمامی عوامل اجرای پروژه‌های هفته گردشگری، ابراز امیدواری کرد با تداوم همدلی و همکاری میان مردم، دولت و بخش خصوصی، روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های گردشگری در کشور شتاب بیشتری بگیرد.
منبع فارس
برچسب ها: افتتاح طرح ، رییس جمهور
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