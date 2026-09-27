باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم

تجربه جنگ هشت ساله کمک زیادی به ایران در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرسرتیپ مجتبی جعفری، مشاور عالی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی گفت: بدون تجربه دفاع مقدس، ایران آمادگی امروز را برای جنگ نداشت.

مطالب مرتبط
برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم
young journalists club

ماجرای رصد دقیق اطلاعاتی شهید باقری از تحرکات رژیم بعث + فیلم

برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم
young journalists club

حضور ۲۸ کشور اروپایی در جنگ علیه ایران + فیلم

برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم
young journalists club

ماجرای سکه‌ای که جان یک نفر را در جنگ نجات داد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم
۸۴۵

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های برق ایران؛ «سال‌ها خبری از نفت و گاز خلیج فارس نخواهد بود» + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم
۸۳۷

جای خالی پدر پر نمی‌شود، اما کنارت هستیم + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم
۶۶۴

 با افرادی که مشمول خدمت وظیفه هستند اما سربازی نرفتند چگونه برخورد می‌شود؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم
۶۴۲

وقتی میلیاردها دلار هزینه نتوانست برای ریاض امنیت بخرد! + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم
۵۲۳

 انسان روزانه به اندازه ۱ قاشق چایخوری نمک نیاز دارد + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha