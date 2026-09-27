برگ برنده ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0633\u0631\u062a\u06cc\u067e \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0644 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a.\n