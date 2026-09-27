جانشین فرمانده انتظامی لارستان از دستگیری متهمی خبر داد که با برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان و انتقال وجوه حاصل از فیشینگ به حساب طلافروشان، اقدام به خرید سکه کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی امیدوار بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی آنان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
او افزود: در بررسیهای تخصصی و اقدامات فنی انجامشده مشخص شد متهم با استفاده از شگردهای فیشینگ و ارسال لینکهای جعلی، قربانیان را فریب داده و پس از دستیابی به اطلاعات بانکی آنان، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب مالباختگان میکرده است.
جانشین فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد متهم پس از برداشت وجوه، مبالغ حاصل از اقدامات مجرمانه را به حساب برخی طلافروشان واریز کرده و در ازای وجوه واریزشده، اقدام به خرید و دریافت ۵ سکه کرده است.
او افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، موفق شدند هویت و محل حضور متهم را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی او را در شیراز دستگیر کنند.
سرهنگ امیدوار با هشدار نسبت به شگردهای فیشینگ و کلاهبرداریهای اینترنتی، از شهروندان خواست به لینکهای ناشناس و مشکوک اعتماد نکرده و از وارد کردن اطلاعات بانکی خود در صفحات غیررسمی و ناشناس خودداری کنند.
منبع: پلیس فارس