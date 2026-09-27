تقویت مغز می‌تواند مشکل بی اختیاری مدفوع را تا حد زیادی حل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تقویت مغز با استفاده از گیاه کندر می‌تواند مشکل بی اختیاری مدفوع را تا حد زیادی کاهش دهد. در همین رابطه رامین تاجبخش، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
راهکار طب سنتی برای رهایی از انگل روده + فیلم
چگونگی کاهش تب بدن در هنگام بیماری + فیلم
عواقب ناگوار عدم رعایت بهداشت فردی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معلمان باید دانش، معنا، مهارت و حکمت را به دانش‌آموزان منتقل کنند
بازگشت از کانادا با فناوری واقعیت مجازی هوشمند برای کودکان اوتیسم+ فیلم
غافلگیری دانشمندان از پدیده ال‌نینو: دمای اقیانوس آرام رکورد تاریخی را شکست
خطری خاموش که ممکن است احتمال بروز سکته‌های قلبی و مغزی را افزایش دهد
روایت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و شهادت رهبر شهید در کتاب‌های درسی
تأمین دو میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا/ قیمت واکسن زیر ۲ میلیون تومان است
ممنوعیت ساخت Gmail برای ایرانی‌ها تأیید نشد؛ اختلال در تأیید شماره‌های +۹۸ ادامه دارد
پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم
فعالیت‌های خلاقانه روند پیری را کند می‌کنند
رونمایی آنر از یک گوشی هوشمند رده بالا
آخرین اخبار
آیا بیماری بواسیر فقط در سنین بالا رخ می‌دهد؟ + فیلم
آیا بی اختیاری مدفوع قابل کنترل است؟ + فیلم
تفاوت نوروتراپی با روش‌های دیگر روانشناختی + فیلم
محدودیت‌هایی که روش درمانی آرتی‌ام‌اس دارد + فیلم
عواقب ناگوار عدم رعایت بهداشت فردی + فیلم
ممنوعیت ساخت Gmail برای ایرانی‌ها تأیید نشد؛ اختلال در تأیید شماره‌های +۹۸ ادامه دارد
مرکز نوآوری قوه مقننه؛ پل ارتباطی زیست‌بوم نوآوری و مجلس + فیلم
راهکار طب سنتی برای رهایی از انگل روده + فیلم
پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم
معلمان باید دانش، معنا، مهارت و حکمت را به دانش‌آموزان منتقل کنند
هوش مصنوعی و شعله‌ور شدن دوباره نگرانی‌ها؛ هیاهوی رسانه‌ای یا خطری واقعی؟
نظام تعلیم و تربیت در گرو تربیت معلم است
راز تغییرات دوره‌ای وضعیت چرخش زمین چیست؟
وظیفه معلم فراتر از انتقال دانش است
خطری خاموش که ممکن است احتمال بروز سکته‌های قلبی و مغزی را افزایش دهد
رونمایی آنر از یک گوشی هوشمند رده بالا
غافلگیری دانشمندان از پدیده ال‌نینو: دمای اقیانوس آرام رکورد تاریخی را شکست
بازگشت از کانادا با فناوری واقعیت مجازی هوشمند برای کودکان اوتیسم+ فیلم
فعالیت‌های خلاقانه روند پیری را کند می‌کنند
دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت نسل آینده است
دانش باید به مهارت و حل مسئله منجر شود
روایت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و شهادت رهبر شهید در کتاب‌های درسی
فوت و مصدومیت ۲۴ نفر بر اثر تصادف بین سه خودرو
تأمین دو میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا/ قیمت واکسن زیر ۲ میلیون تومان است
مرجع قانونی ارزیابی کیفیت واکسن، سازمان غذا و دارو است
کارگروه اجرای منویات رهبری در آموزش و پرورش تشکیل می‌شود/ برخورد بدون اغماض با مدارس متخلف