باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جمعآوری آوارهای جنگی در نوار غزه که به خاطر دو سال حملات پیاپی صهیونیستها ایجاد شده، به یکی از بزرگترین عملیاتهای پاکسازی آوار در تاریخ معاصر تبدیل شده است. برآورد سازمان ملل نشان میدهد حدود ۶۱ میلیون تن آوار در غزه وجود دارد و جمعآوری بخش عمده آن ممکن است ۷ تا ۱۰ سال زمان ببرد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.
ژاکو سیلیرز، نماینده ویژه برنامه توسعه سازمان ملل در فلسطین، اعلام کرده است که حجم آوار غزه تقریباً ۲۰ برابر مجموع آواری است که در تمام جنگهای سراسر جهان طی ۱۸ سال گذشته ایجاد شده است.
کارشناسان میگویند که عملیات پاکسازی در شرایطی بسیار خطرناک و حساس انجام میشود، زیرا آوارها علاوه بر بقایای ساختمانها، ممکن است حاوی پیکر شهدا یا حتی مهمات و بمبهای عملنکرده و مواد خطرناکی مانند آزبست باشند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل، احتمال میرود ۸ تا ۱۰ هزار پیکر همچنان زیر آوار مدفون باشد.
تاکنون حدود ۵۸۰ کیلومتر از جادههای غزه پاکسازی شده است. با این حال، طی بیش از دو سال فعالیت، فقط حدود ۹۰۷ هزار تن آوار جمعآوری شده و بیش از ۳۰۰ هزار تن از آن بازیافت و دوباره استفاده شده که معادل حدود ۱.۵ درصد از کل آوار است.
سازمان ملل در پنج محل در غزه آوارهای بتنی را خرد و برای استفاده مجدد آماده میکند. این مواد عمدتاً برای تعمیر جادهها و پرکردن چالهها و همچنین ایجاد سطحی زیر چادرها و پناهگاهها استفاده میشود.
با این حال، محدودیتهای ورود تجهیزات و مصالح ساختمانی که توسط رژیم صهیونیستی اعمال میشود، روند پاکسازی و بازسازی را دشوار کرده است. بخش زیادی از ماشینآلات موجود نیز فرسوده شده و به دلیل کمبود قطعات یدکی و دیگر تجهیزات موردنیاز، مرتباً از کار میافتند.
سازمان ملل اعلام کرده پاکسازی آوار علاوه بر تسهیل رفتوآمد، به کاهش خطرات برای ساکنان و امکان بازگشایی برخی مغازهها و کسبوکارهای آسیبدیده کمک کرده است. با این حال، این سازمان تأکید دارد که حجم عظیم آوار، وجود مواد منفجره و بقایای انسانی و محدودیت دسترسی به تجهیزات، روند پاکسازی و بازسازی غزه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
منبع: گاردین