باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه خیری در نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی با موضوع برگزاری نمایشگاه نفت و گاز و انرژی فارس برگزار شد، گفت: ظرفیتها و الزامات برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی فارس با هدف توسعه همکاریهای بخش خصوصی، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و تقویت ظرفیتهای صادراتی در نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی فارس و کارگروه راهبردی انرژی استان بررسی شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: در این نشست ظرفیتها و دیدگاههای مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی برای برگزاری نمایشگاه نفت، گاز و انرژی فارس در آذرماه ۱۴۰۵ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
او افزود: توسعه همکاری میان بخش خصوصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، افزایش بهرهوری انرژی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری از جمله محورهای مورد تأکید در این نشست بود که میتواند در برنامهریزیهای توسعهای استان و سند آمایش فارس مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تخصصی نفت، گاز و انرژی میتواند زمینهای برای شناسایی ظرفیتهای شرکتهای فعال، ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و فراهمکردن بسترهای جدید همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری باشد.
خیری بیان کرد: در این نشست بر ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی شرکتهای حاضر در نمایشگاه و همچنین پیگیری مذاکرات و ارتباطات شکلگرفته میان فعالان اقتصادی تأکید شد تا ارتباطات ایجادشده در جریان نمایشگاه به همکاریهای عملیاتی، قراردادهای تجاری و فرصتهای سرمایهگذاری منجر شود.
او همچنین از پیگیری برای ثبت نمایشگاه نفت و انرژی فارس در تقویم نمایشگاهی وزارت نفت خبر داد و گفت: قرار گرفتن این رویداد در تقویم نمایشگاهی وزارت نفت میتواند به افزایش اعتبار و دامنه مشارکت در نمایشگاه و حضور هدفمندتر شرکتها و مجموعههای تخصصی این حوزه کمک کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و ایجاد پیوند میان توانمندیهای شرکتهای داخلی با فرصتهای سرمایهگذاری و بازارهای صادراتی، از مهمترین الزامات موفقیت این رویداد تخصصی است.
منبع: اتاق بازرگانی فارس