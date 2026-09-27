باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - چهره قانی، کارشناس کتاب، در برنامه «امروز البرز» با اشاره به سالروز شکست حصر آبادان اظهار کرد: کتاب «تو عاشق شدی» نوشته جواد کلاتهعربی و جهان احمدی، از آثار انتشارات ۲۷ بعثت است که خاطرات سردار صابری را از دوران پیش از انقلاب، مبارزات انقلابی، حضور در جبهه و سالهای پس از جنگ روایت میکند.
وی در برنامه زنده امروز البرز افزود: سردار صابری از راویان دفاع مقدس است که در دوران جنگ تحمیلی در سپاه محمد رسولالله(ص) حضور داشت و فرماندهی گردانهای عمار و جعفر طیار را برعهده داشت و در عملیاتهای مختلف دفاع مقدس حضور پیدا کرد.
این کارشناس کتاب، یکی از ویژگیهای مهم این اثر را صمیمیت و نزدیکی زبان روایت به خاطرات راوی عنوان کرد و به مخاطبان سیمای البرز گفت: خاطرات بدون دستکاری و با جزئیات بیان شده و نویسندگان تلاش کردهاند زبان و لحن راوی را در قالب روایت حفظ کنند.
چهره قانی در این برنامه تلویزیونی ادامه داد: مخاطب در بخشهایی از کتاب با جزئیاتی روبهرو میشود که شناخت بیشتری از فضای واقعی جبهه و زندگی رزمندگان به او میدهد؛ از جمله خاطراتی درباره تشخیص صدای خمپاره و واکنش رزمندگان در لحظات مختلف عملیات.
وی با بیان اینکه «تو عاشق شدی» در ۳۵۲ صفحه و در ۱۳ فصل منتشر شده است، اظهار کرد: این کتاب به گونهای نوشته شده که مخاطب با مطالعه آن میتواند مروری نسبتاً جامع بر هشت سال دفاع مقدس داشته باشد و در پایان هر فصل نیز تصاویر مرتبط با شخصیتها و حوادث روایتشده ارائه شده است.
این کارشناس کتاب همچنین به روایت عملیات ثامنالائمه(ع) و شکست حصر آبادان در این اثر اشاره کرد و به مجری سیمای البرز گفت: در بخشهایی از کتاب، فضای بیمارستانها، حضور مجروحان و فعالیت امدادگران در روزهای عملیات به شکل خاطرهمحور روایت شده است.
چهره قانی در این برنامه تلویزیونی افزود: یکی از نکات قابل توجه این کتاب، توجه به نقش زنان در دوران دفاع مقدس است؛ موضوعی که در بسیاری از روایتهای جنگ کمتر دیده شده است.
وی با معرفی این کتاب در برنامه امروز البرز گفت: در روایت عملیات شکست حصر آبادان و همچنین آزادسازی خرمشهر، به حضور زنانی اشاره میشود که در پشت جبهه، در امدادرسانی و پشتیبانی از رزمندگان فعالیت داشتند و در کنار مردان در مقاومت مردم نقشآفرینی کردند.
این کارشناس کتاب در ادامه این حضور در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: روایت زنان آبادان نشان میدهد که جنگ تنها یک چهره مردانه نداشته و زنان نیز در روزهای سخت مقاومت، بخشی از بار دفاع و پشتیبانی را بر دوش داشتهاند.
چهره قانی با اشاره به جذابیت روایتهای مربوط به شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر در این کتاب اظهار کرد: جزئیات این وقایع به گونهای روایت شده که مخاطب علاوه بر آشنایی با عملیاتها، با انسانها، خاطرات و فضای اجتماعی آن روزها نیز ارتباط برقرار میکند.
وی در پایان، کتاب «تو عاشق شدی» را اثری مناسب برای مخاطبانی دانست که میخواهند با زبانی روان و خاطرهمحور، با بخشهایی از تاریخ هشت سال دفاع مقدس و تجربه رزمندگان و مردم در آن دوران آشنا شوند.