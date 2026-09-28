معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان - اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون ۲۷۰ همت از مطالبات گندمکاران واریز شده است، اظهار داشت: پرداخت ۷۰ تا ۷۵ همت دیگر از روز گذشته از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و با این پرداخت، مجموع مبالغ واریزی به حدود ۳۵۰ همت رسیده است.

وی افزود: تاکنون ۸.۵ میلیون تن گندم به صورت تضمینی توسط دولت خریداری شده و مجموع مطالبات گندمکاران از محل خرید تضمینی گندم نزدیک به ۴۲۰ همت بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حدود ۷۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران باقی مانده که تا پایان مهرماه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

فتحی با اشاره به پایان برداشت گندم گفت: اگرچه برداشت این محصول به پایان رسیده، اما خرید تضمینی گندم تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با توصیه رئیس دولت، پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه امسال انجام خواهد شد.

بنابراین گزارش در قانون خرید تضمینی صراحت دارد که دولت باید بهای گندم تحویلی را ظرف ۲۴ ساعت پرداخت شود.