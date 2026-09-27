باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نادر زینالی، سرپرست گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: حمایت از تأسیسات گردشگری آسیبدیده و کمک به فعالان این حوزه در شرایط دشوار اقتصادی و کاهش سفر، از موضوعات مورد پیگیری ادارهکل است.
وی در این گفت و گو رادیویی افزود: در سال گذشته و همزمان با بروز جنگ و مشکلات ناشی از آن، برخی تأسیسات گردشگری با کاهش فعالیت، تعطیلی و مشکلات مربوط به اشتغال مواجه شدند که برای حمایت از این واحدها، موضوع از سوی وزارت میراث فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.
این مسئول به مجری برنامه رادیویی رهیافت ادامه داد: وزارتخانه از استانها خواسته است واحدهای گردشگری آسیبدیده را شناسایی و اطلاعات آنها را برای بررسی و تصمیمگیری درباره نحوه حمایت ارسال کنند.
زینالی با اشاره به اینکه حمایتها شامل بخشهای مختلف گردشگری میشود، گفت: تأسیسات اقامتی، پذیرایی و شرکتهای خدمات مسافرتی از جمله مجموعههایی هستند که میتوانند اطلاعات و مشکلات خود را برای پیگیری در اختیار ادارهکل قرار دهند.
سرپرست گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی البرز تأکید کرد: برای اینکه حمایتهای پیشبینیشده به نتیجه برسد، لازم است فعالان گردشگری اطلاعات مورد نیاز را دقیق، کامل و در زمان مناسب ارائه کنند.
وی به مخاطبان رادیو استانی البرز افزود: اداره کل در موارد مختلف با واحدهای گردشگری تماس گرفته و از آنها خواسته است اطلاعات مورد نیاز را ارسال کنند، اما گاهی اطلاعات ناقص یا با تأخیر به دست ادارهکل میرسد.
این مسئول در این برنامه زنده رادیویی گفت: این موضوع میتواند روند جمعبندی اطلاعات و ارسال آن به وزارتخانه را با مشکل مواجه کند و در نهایت روند بهرهمندی واحدهای آسیبدیده از حمایتهای احتمالی را به تأخیر بیندازد.
وی با تأکید بر اینکه ادارهکل میراث فرهنگی پیگیر مشکلات فعالان این حوزه است، افزود: همکاری متقابل میان بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی میتواند زمینه رسیدگی سریعتر به مشکلات و انتقال دقیق مطالبات به وزارتخانه را فراهم کند.
سرپرست گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری البرز همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان دستگاه متولی گردشگری و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی میتواند مشکلات و نیازهای خود را به صورت منظم و مستند ارائه کند تا امکان برنامهریزی دقیقتر فراهم شود.
زینالی در پایان حضور در برنامه زنده رادیو البرز مصادف با 5 مهر روز گردشگری گفت: توسعه گردشگری استان نیازمند همکاری همه فعالان این حوزه است و ادارهکل میراث فرهنگی نیز تلاش میکند ظرفیتهای موجود را برای حمایت از تأسیسات گردشگری و رونق این صنعت به کار بگیرد.