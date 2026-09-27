فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به شرایط تردد کشتی‌ها در خلیج فارس گفت: پیش از جنگ اخیر روزانه ۱۲۰ تا ۲۰۰ فروند کشتی نفتی و تجاری از خلیج فارس عبور می‌کردند، اما اکنون این تعداد به چهار تا شش فروند در روز رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم «یاد یاران» که به مناسبت چهل‌وششمین سالگرد دفاع مقدس و شکست حصر آبادان در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد، با اشاره به نقش صنعت نفت در قدرت ملی کشور گفت: ایران در حمله به پایگاه العدید قطر، مرکز نیروی هوایی آمریکا، ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به این پایگاه وارد کرد و بازسازی آن در صورت تصمیم به بازگرداندن شرایط پایگاه به وضعیت قبل، بین ۳ تا ۵ سال زمان خواهد برد.

رحیم صفوی با اشاره به سابقه تمدنی ایران اظهار کرد: در حالی که فقط ۲۵۰ سال از استقلال آمریکا می‌گذرد، ایران دارای ۲۵۰۰ سال سابقه تمدنی است و اگر رئیس‌جمهور کنونی آمریکا این مسئله را می‌دانست، هرگز به ایران حمله نمی‌کرد.

وی افزود: ترامپ اخیراً گفته است که ۶۰ درصد منابع انرژی جهان را در اختیار دارد و می‌خواست مدل ونزوئلا را در ایران پیاده کند، اما نتوانست. رئیس‌جمهور آمریکا اگر از سابقه ایران اطلاع داشت، هرگز به کشور ما حمله نمی‌کرد.

مشاور رهبر انقلاب با اشاره به نقش کارکنان صنعت نفت در مقاطع مختلف تاریخی گفت: کارکنان وزارت نفت سه حماسه آفریدند. نخستین حماسه مربوط به اعتصابات سال ۱۳۵۷ بود؛ زمانی که حدود سه ماه پیش از انقلاب، کارکنان صنعت نفت به فرمان امام خمینی(ره) شیرهای نفت را بستند و اعتصابات سراسری نفت را رقم زدند و این اقدام تمدن غرب را لرزاند.

رحیم صفوی ادامه داد: آن روزها در فرانسه در کنار امام بودم. آبان ۱۳۵۷ ابتدا یک دستگاه پژو خریدم و پس از آن یک دستگاه بنز از آلمان خریداری کردم و زمینی از طریق مرز بازرگان وارد ایران شدم، اما به دلیل اعتصاب کارکنان نفت، سه روز طول کشید تا به زادگاهم اصفهان برسم، زیرا پمپ‌بنزین‌ها بنزین نداشتند.

وی دومین حماسه کارکنان صنعت نفت را شکست حصر آبادان و حفظ پالایشگاه آبادان عنوان کرد و گفت: این اقدام توسط کارکنان وزارت نفت انجام شد و در آن مقطع روزانه باید دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران سومین حماسه صنعت نفت را مربوط به جنگ اخیر دانست و گفت: کارکنان صنعت نفت با وجود موشک‌باران، جریان نفت و انرژی کشور را حفظ کردند.

رحیم صفوی همچنین با اشاره به درآمدهای نفتی ایران در دوران دفاع مقدس گفت: درآمد نفت در سال‌های جنگ به هفت‌ونیم میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ رسید.

وی با اشاره به سابقه صنعت نفت ایران افزود: صنعت نفت در ایران ۲۰ سال قبل از عراق و ۴۰ سال قبل از عربستان راه‌اندازی شد. در عراق در سال ۱۹۲۰ و در عربستان در سال ۱۹۳۸ نفت کشف شد، در حالی که ایران در سال ۱۹۱۲ پالایشگاه داشت و نفت صادر می‌کرد.

مشاور رهبر انقلاب ادامه داد: امروز قدرت دفاع مقدس در میدان نفت به میزان تولید، خط لوله، تنگه هرمز، صنعت بیمه، بانکداری و بازار فروش نفت در شانگهای و سنگاپور بستگی دارد و همه این موارد تحت تأثیر نفت خلیج فارس هستند.

رحیم صفوی با بیان اینکه انرژی امروز یک مقوله جهانی است، گفت: صنعت نفت دیگر تنها یک مقوله اقتصادی نیست، بلکه بخشی از قدرت کشور به شمار می‌رود. کشوری قدرتمند است که منابع انرژی خود را به تولید و قدرت ملی تبدیل کند و بتواند در تجارت انرژی نقش داشته باشد.

وی افزود: مدیریت هوشمند تنگه هرمز، ایران را قدرتمندتر می‌کند. منابع نفت خلیج فارس ۳۵ درصد منابع نفتی جهان را تشکیل می‌دهد و بالاترین ذخایر گازی نیز در منطقه خلیج فارس قرار دارد.

رحیم صفوی گفت: روسیه ۴۶ تریلیون مترمکعب گاز و ایران ۳۳ تریلیون مترمکعب گاز دارد، اما اگر مجموع ذخایر نفت و گاز ایران را در نظر بگیریم، با فرض ۲۸ تریلیون بشکه نفت و ۳۳ تریلیون مترمکعب گاز، ایران در مجموع نخستین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس اظهار کرد: پیش از جنگ اخیر، روزانه ۱۲۰ تا ۲۰۰ فروند کشتی نفتی و تجاری از خلیج فارس عبور می‌کردند، اما اکنون این تعداد به چهار تا شش فروند در روز رسیده است.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران همچنین گفت: خط لوله‌ای که در عربستان نفت را به بندر ینبع منتقل می‌کرد، در حمله رزمندگان یمن از بین رفت.

رحیم صفوی درباره حمله ایران به پایگاه العدید قطر نیز اظهار کرد: ایران در حمله به پایگاه العدید قطر، مرکز نیروی هوایی آمریکا، ۲۰۰ میلیارد دلار ضربه به آن پایگاه وارد کرد و قطر نیز دچار خسارت شد. اگر بخواهند این پایگاه را مانند گذشته بازسازی کنند، سه تا پنج سال زمان خواهد برد.

وی اهرم اصلی برای پیروزی ایران در جنگ اخیر را موقعیت ژئوپولیتیکی کشور، قرار گرفتن ایران در مرکز کنترل انرژی، مدیریت تنگه هرمز و افزایش فشار بر قیمت بنزین و گازوئیل در جهان عنوان کرد و گفت: هزینه‌ای که دنیا بابت بسته بودن تنگه هرمز می‌پردازد، بسیار بالاتر از هزینه‌ای است که از سلاح اتمی متصور است و جهان مجبور است به مذاکره با ایران تن بدهد.

رحیم صفوی افزود: آمریکا در دوراهی قرار گرفته است؛ یا باید هزینه‌ای بالاتر از جنگ بپردازد که یکی از مصادیق آن بسته شدن تنگه هرمز است، یا اینکه مجبور است با ایران توافق کند. با این حال، در حال حاضر آمریکا با یک رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی و غیرعاقل مواجه است.

وی در جمع کارکنان صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: شما رزمندگان و مهندسان در حال مجاهدت هستید و نتیجه این کار بزرگ شما این است که زندگی مردم طبق روال ادامه دارد و تاب‌آوری اجتماعی افزایش یافته است. پمپ‌بنزین‌ها نیز خوشبختانه خلوت هستند.

مشاور رهبر انقلاب همچنین از مردم خواست با توجه به قرار داشتن کشور در شرایط جنگی، در مصرف همه حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کنند.

وی گفت: با کمال تأسف، ما در صرفه‌جویی زیاد هنرمند نیستیم و در حوزه آب، برق، بنزین و گازوئیل بیش از حد مصرف می‌کنیم. ما در حال جنگ هستیم و باید کمی کمتر مصرف کنیم.

رحیم صفوی افزود: اگر هر خانه یک چراغ کمتر یا یک لیتر بنزین کمتر مصرف کند، قدرت مقاومت ما افزایش می‌یابد، زیرا ما در حال جنگ هستیم و این شرایط الزاماتی دارد که یکی از آنها صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی است. دولت نمی‌تواند سهمیه‌بندی کند، اما مردم می‌توانند با صرفه‌جویی کمک کنند و اگر ۹۰ میلیون ایرانی صرفه‌جویی کنند، رقم قابل توجهی حاصل خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت استمرار تولید و فروش نفت تأکید کرد و گفت: استمرار تولید و فروش نفت از هر مسیری باید ادامه داشته باشد. فروش نفت حتماً باید ادامه پیدا کند و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های آن نیز در دستور کار قرار دارد و موانع آن باید حتماً برداشته شود.

رحیم صفوی ادامه داد: ما با ۱۵ کشور همسایه هستیم و در دریای خزر نیز ظرفیت خوبی برای فروش نفت وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به نقش مردم در شرایط جنگی گفت: مردم با حضور شبانه خود سایه جنگ را از سر کشور و ملت دور کردند. ما تاکنون پیروز شده‌ایم و این پیروزی را هم برای خود و هم برای همسایگان می‌خواهیم و باید تا رسیدن به صلح پایدار، بدون حضور بیگانگان، به‌ویژه آمریکا در منطقه ادامه دهیم.

مشاور رهبر انقلاب در پایان گفت: آمریکایی‌ها صدها میلیارد دلار هزینه کردند تا در منطقه حضور پیدا کنند، اما اکنون نمی‌توانند برگردند. ما با دوستان و همسایگان خود که سال‌ها درخواست همجواری و زندگی در کنار یکدیگر را داشته‌ایم، می‌گوییم که ایران همچنان در کنار شماست و حرف اول و آخر را می‌زند. آمریکا دیگر نمی‌تواند امنیت خودش را تأمین کند، چه برسد به اینکه امنیت شما را فراهم کند.

 

 

برچسب ها: نفت ، تولید نفت
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