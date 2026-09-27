باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حمیدرضا شمخانی، رئیس انجمن هتلداران و مراکز اقامتی استان البرز گفت: هزینه بالای سرمایهگذاری و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، از مهمترین عواملی است که موجب شده بخشی از سرمایهگذاران به سمت راهاندازی کافهها و رستورانها تمایل بیشتری داشته باشند.
شمخانی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: ساخت و راهاندازی هتل نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی است و رسیدن یک مجموعه اقامتی به نقطه سر به سر و پس از آن سوددهی، ممکن است چند سال زمان ببرد.
رئیس انجمن هتلداران و مراکز اقامتی البرز ادامه داد: در مقابل، راهاندازی کافه یا رستوران معمولاً با سرمایه اولیه کمتری انجام میشود و به همین دلیل بازگشت سرمایه در این بخش میتواند در مدت کوتاهتری اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه کافهها و رستورانها نیز بخشی از زنجیره گردشگری هستند، گفت: نباید میان این بخشها و مراکز اقامتی نگاه رقابتی ایجاد کرد، چرا که هر کدام وظیفه و جایگاه مشخصی در چرخه گردشگری دارند.
این فعال حوزه گردشگری به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: در بخش خصوصی گردشگری، چهار مجموعه مهم شامل انجمن هتلداران و مراکز اقامتی، انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، انجمن رستورانداران و سفرهخانههای سنتی و انجمن راهنمایان گردشگری فعالیت میکنند.
وی در برنامه رادیویی رهیافت افزود: همکاری میان این بخشها میتواند به تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و ارائه خدمات بهتر به مسافران کمک کند.
رئیس انجمن هتلداران و مراکز اقامتی استان البرز، راهنمایان گردشگری را یکی از بخشهای مهم این زنجیره دانست و گفت: این افراد ارتباط مستقیمی با گردشگران دارند و میتوانند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان ایفا کنند.
وی به مخاطبان رادیو البرز ادامه داد: زمانی که گردشگر وارد یک مقصد میشود، مجموعهای از خدمات از حملونقل و اقامت گرفته تا پذیرایی، بازدید از جاذبهها و راهنمایی تخصصی مورد نیاز اوست و هماهنگی این بخشها میتواند تجربه بهتری برای گردشگر ایجاد کند.
این فعال حوزه گردشگری همچنین بر ضرورت توجه به همه اجزای زنجیره گردشگری تأکید کرد و گفت: توسعه این صنعت فقط با ساخت هتل امکانپذیر نیست و باید همزمان برای دفاتر خدمات مسافرتی، رستورانها، راهنمایان گردشگری و سایر بخشهای مرتبط نیز برنامه داشت.
وی در پایان حضور در رادیو البرزگفت: سرمایهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری باید متناسب با ظرفیتهای هر منطقه انجام شود و تقویت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای متولی میتواند به رونق این صنعت در استان البرز کمک کند.