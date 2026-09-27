استاندار گیلان با اشاره به آغاز زودهنگام صادرات کیوی گفت: بیش از ۳ هزار تن از این محصول به مقصد روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۵ مهر ماه) در آیین افتتاح همزمان طرح‌های گردشگری که به مناسبت روز جهانی و هفته گردشگری و به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، به رشد قابل توجه زیرساخت‌های گردشگری استان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که پیش از این دولت تنها سه هتل پنج‌ستاره و ۱۷ هتل چهارستاره در گیلان فعال بود، امروز ۱۲ هتل چهار و پنج‌ستاره در حال ساخت است و برای احداث ۲۲ هتل دیگر نیز موافقت اصولی صادر شده است.

او افزود: گیلان با برخورداری از حدود ۷۰ هزار تخت اقامتی، در هفته دولت امسال نیز شاهد افتتاح طرح‌هایی با ظرفیت ۴۵۰ تخت بود و در این دولت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان افزوده شده است؛ همچنین حدود ۲۰ هزار تخت جدید در بخش‌های مختلف گردشگری، از هتل‌های چهار و پنج‌ستاره تا بومگردی‌ها در دست ساخت است.

استاندار گیلان با اشاره به حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری تصریح کرد: تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه پرداخت شده و درخواست دریافت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیگر نیز ارائه شده است که تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز تحول و جهش جدی در صنعت گردشگری استان باشد. حق‌شناس با بیان اینکه در طول این دولت ۴۶۶ موافقت اصولی در حوزه گردشگری گیلان صادر شده است، افزود: این آمار نشان می‌دهد یکی از مزیت‌های اصلی استان یعنی گردشگری، در حال تجربه اتفاقات مبارکی است و با حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی و مجموعه دولت می‌توان این روند را شتاب بخشید. او همچنین درباره طرح‌های هفته گردشگری گیلان گفت: در مجموع طرح‌های گردشگری این هفته با سرمایه‌گذاری حدود سه‌ونیم همت و ایجاد ۴۵۰ تخت اقامتی به بهره‌برداری می‌رسد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان

استاندار گیلان افزود: امروز نیز سه طرح گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی مستقیم برای ۸۰۲ نفر، به‌صورت همزمان و با دستور رئیس‌جمهور افتتاح می‌شود. حق‌شناس در ادامه به رشد گردشگری خارجی گیلان اشاره و تصریح کرد: پس از جنگ، بیش از ۶ هزار گردشگر خارجی وارد این استان شده‌اند و بخش قابل توجهی از ورود گردشگران خارجی علاوه بر مسیر هوایی، از طریق مرز‌های زمینی و دریایی انجام می‌شود.

او با بیان اینکه وضعیت مرز‌های آبی، دریایی و هوایی گیلان نسبت به ماه‌ها و سال گذشته به شکل محسوسی بهبود یافته است، اظهار داشت: این شرایط فرصت مناسبی برای توسعه صادرات، ترانزیت، گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم کرده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به آغاز زودهنگام صادرات کیوی گفت: برخلاف سال‌های گذشته که صادرات کیوی گیلان و مازندران معمولا از نیمه اول مهر ماه آغاز می‌شد، امسال صادرات از ابتدای مهر آغاز شده و بیش از سه هزار تن کیوی از مرز‌های کشور به مقصد روسیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان صادر شده است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: صادرات کیوی ، مرزهای گیلان
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