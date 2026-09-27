اشغالگران مدعی به شهادت رساندن یک عضو حماس در شمال نوار غزه شدند.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی ادعا میکند که یکی از فرماندهان حماس به نام «محمد حمد محمد غبین» در حملهای هوایی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است.
در حالی که حملات هوایی به نوار غزه علیرغم آتشبس همچنان ادامه دارد، بامداد امروز نیز ارتش صهیونیستی مدعی شد که در دو حمله هوایی جداگانه به مناطق النصیرات و خانیونس در مرکز و جنوب نوار غزه، فرمانده یک یگان در نیروی «نخبه» وابسته به شاخه نظامی جنبش حماس و یک عضو دیگر این جنبش ترور شدهاند.
از زمان اعلام آتشبس در نوار غزه در اکتبر سال گذشته، همچنان صدها فلسطینی در سراسر این باریکه در حملات صهیونیستها جان خود را از دست دادهاند.
وزارت بهداشت غزه عصر امروز اعلام کرد که شمار شهدا از اکتبر سال ۲۰۲۳ به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسیده است.
منبع: بریکینگ نیوز