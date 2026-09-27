اشغالگران مدعی به شهادت رساندن یک عضو حماس در شمال نوار غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش صهیونیستی ادعا می‌کند که یکی از فرماندهان حماس به نام «محمد حمد محمد غبین» در حمله‌ای هوایی در شمال نوار غزه به شهادت رسیده است.

در حالی که حملات هوایی به نوار غزه علیرغم آتش‌بس همچنان ادامه دارد، بامداد امروز نیز ارتش صهیونیستی مدعی شد که در دو حمله هوایی جداگانه به مناطق النصیرات و خان‌یونس در مرکز و جنوب نوار غزه، فرمانده یک یگان در نیروی «نخبه» وابسته به شاخه نظامی جنبش حماس و یک عضو دیگر این جنبش ترور شده‌اند.

از زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه در اکتبر سال گذشته، همچنان صد‌ها فلسطینی در سراسر این باریکه در حملات صهیونیست‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت بهداشت غزه عصر امروز اعلام کرد که شمار شهدا از اکتبر سال ۲۰۲۳ به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسیده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: جنبش حماس ، فرمانده حماس ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
۲۶۲ خبرنگار فلسطینی از آغاز جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند
اسموتریچ: اسرائیل باید در کرانه باختری هم مانند غزه وارد جنگ شود
خالد مشعل: اقدامات اسرائیل زمینه‌ساز سلطه کامل بر مسجدالاقصی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حراج اهرم‌های حیاتی در نیویورک
جزیره کوچک آفریقایی مانع فرود هواپیمای اسرائیلی شد
برکناری وزیر دفاع قزاقستان پس از مرگ ۱۴ نظامی در یک رزمایش
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور فرمانده نیروی نخبه حماس در النصیرات
سیل و رانش زمین در هند و نپال ۱۹ کشته بر جا گذاشت
بسنت مدعی تشدید فشار اقتصادی بر ایران شد
سقوط بالگرد در نزدیکی مونترال کانادا با ۴ کشته
اسموتریچ: اسرائیل باید در کرانه باختری هم مانند غزه وارد جنگ شود
الحیه: حماس برای میانجیگری میان طرف‌های درگیر در یمن اعلام آمادگی کرد
دستور کاتس برای اعمال محدودیت شدید تردد و بستن کامل کرانه باختری
آخرین اخبار
ادعای ارتش صهیونیستی درباره ترور فرمانده حماس در شمال غزه
سازمان ملل: آوار جنگی غزه ۲۰ برابر مجموع آوار جنگ‌های جهان در ۱۸ سال گذشته است
حمله هوایی عربستان به بازاری در یمن
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۱۸ نفر رسید
روایت یک افسر اسرائیلی از طراحی و اجرای عملیات ترور سیدحسن نصرالله
پسکوف: روابط روسیه و آمریکا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد
ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
کشته شدن ۲۷ نفر در دو تیراندازی جمعی جداگانه در آفریقای جنوبی
حملات هوایی و موشکی عربستان به چند منطقه یمن
نفتالی بنت: اطمینان دارم که نتانیاهو را در انتخابات شکست می‌دهیم
توافق عراق با ترکیه و فرانسه برای تقویت پدافند هوایی
سرنگونی ۵۰۵ پهپاد اوکراینی توسط روسیه در ۲۴ ساعت
جزیره کوچک آفریقایی مانع فرود هواپیمای اسرائیلی شد
سیل و رانش زمین در هند و نپال ۱۹ کشته بر جا گذاشت
افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس
دستور کاتس برای اعمال محدودیت شدید تردد و بستن کامل کرانه باختری
نیویورک‌تایمز: چهار شبکه آمریکایی به گروه رسانه‌ای کاخ سفید بازمی‌گردند
برکناری وزیر دفاع قزاقستان پس از مرگ ۱۴ نظامی در یک رزمایش
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور فرمانده نیروی نخبه حماس در النصیرات
رأی‌گیری در سوئیس درباره تشدید قوانین بی‌طرفی و پایان همکاری با ناتو در زمان صلح
اسموتریچ: اسرائیل باید در کرانه باختری هم مانند غزه وارد جنگ شود
خالد مشعل: اقدامات اسرائیل زمینه‌ساز سلطه کامل بر مسجدالاقصی است
بسنت مدعی تشدید فشار اقتصادی بر ایران شد
حراج اهرم‌های حیاتی در نیویورک
سقوط بالگرد در نزدیکی مونترال کانادا با ۴ کشته
۷ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند
بدهی عمومی اوکراین به ۲۲۳ میلیارد دلار رسید
الحیه: حماس برای میانجیگری میان طرف‌های درگیر در یمن اعلام آمادگی کرد
عمان خواستار حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا شد
وزیر خارجه آلمان خواستار اصلاحات اساسی در سازمان ملل شد