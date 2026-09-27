عسکری گفت: اصلاح قوانین و مقررات فعلی، لازمه کاهش زمان توقف و ماندگاری کالاها و ناوگان تجاری در مرزهای کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در سفر به مرز زمینی دوغارون تایباد اظهار کرد: سرمایه تاجران و بازرگانان نباید در مبادی ورودی و خروجی رسوب کند و اصلاح قوانین و مقررات فعلی، لازمه کاهش مدت زمان توقف و ماندگاری کالاها و ناوگان تجاری در مرزهای کشور است.
فرود عسکری با اشاره به مصوبه ستاد ملی گذر افزود: تشریفات، مهر و موم و امور اداری محمولات صادراتی باید توسط گمرک های داخلی انجام شود و به صورت مستقیم و یکسره در مسیر خروج از کشور قرار گیرد تا دیگر نیازی به بررسی مجدد در گمرک های مرزی نباشد.
وی ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهور، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان هماهنگ کننده اصلی در مرزهای مجاز کشور تعیین شده است و وظیفه دارد تا تمامی فرایندهای نهادهای متولی تجارت خارجی را بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کند.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در این روند بررسی ها، مدت زمان انجام فرایندهای هر دستگاه و سازمانی مشخص و موازی کاری ها حذف خواهند شد تا صف ناوگان تجاری شکسته شود و کالا به سرعت به مقصد برسد.
عسکری با بیان اینکه کالاها باید مورد تحلیل خطرپذیری یا ریسک قرار گیرند، تصریح کرد: اطلاعات و دادههای مربوط به محمولات بایستی به وسیله سامانههای یکپارچه الکترونیکی قابل دریافت باشد و کالاهای کمخطر به محض ورود به مرزها ترخیص شوند.
وی اضافه کرد: در خصوص کالاها و محمولات پرخطر نیز بررسیهای لازم در مبادی و گمرکها انجام شود و در صورت عدم مشکل، ترخیص شوند که این اقدام باعث روانسازی تردد، شفافیت اداری و آسایش رانندگان خواهد شد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: مرز زمینی دوغارون یکی از گذرگاه های رسمی مهم و راهبردی کشور به شمار می آید و در شرایط کنونی از اهمیت دوچندان در مقوله تجارت خارجی ایران برخوردار است.
عسکری افزود: معبر بینالمللی دوغارون با توجه به ظرفیتهای بالقوه خود میتواند از یک مرز استانی و ملی به یک مرز منطقهای تبدیل شود و به عنوان دروازهای برای ورود به افغانستان و آسیای میانه بهرهبرداری شود.
وی خاطرنشان کرد: توقف طولانی مدت کامیون ها و رانندگان در مرز دوغارون، یکی از چالش های این گذرگاه محسوب می شود که به همین منظور، طرح مدیریت هماهنگ مرزی به صورت آزمایشی با هدف اصلاح مقررات و کاهش ماندگاری ناوگان در گمرک مرزی دوغارون انجام خواهد شد.
منبع صداوسیما