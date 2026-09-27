داوود خدیر تنها نماینده موج سواری کشورمان د ربازی‌های آسیایی ناگویا از صعود به مرحله بعد باز ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - داوود خدیر تنها نماینده موج سواری کشورمان در بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا با ثبت امتیاز ۳.۶۰ برابر حریف هندی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

سیباراج از هند به امتیاز ۸.۹۶ دست یافته بود.

برچسب ها: موج سواری ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
رستمی:امکان شرکت در مسابقات بین المللی را نداریم
برگزاری مراسم بدرقه ملی پوش موج سواری اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا
برترین‌های مسابقات موج سواری کاپ آزاد کشور معرفی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی والیبال ایران گام نخست را محکم برداشت
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد
صفی و فرزامی تاریخ ساز شدند
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
محمد نوری ابقا شد
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
محمد عمری در پرسپولیس می‌ماند
آخرین اخبار
باژرنگ: ملی‌پوشان ترامپولین ایران تاریخ‌سازی کردند/ در داوری نسبت به ما اجحاف شد
نماینده موج سواری ایران حذف شد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌های امید: تلخی حذف را فراموش کنید
استقلال در نیم‌فصل مهاجم جذب می‌کند
اصرار استقلال برای دریافت جام فصل گذشته؛ نامه‌نگاری دوباره با فدراسیون فوتبال
اولین تجربه آسیایی و شکست خفیف میکس ایران برابر فیلیپین
فاطمه توسلی پنجم شد
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
امیریان راهی فینال دوی ۸۰۰ متر شد
مبینی هشتم شد
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
توسلی به فینال ترامپولین رسید
سارینا نقش حذف شد
شکست تیم ملی واترپلو مقابل چین
رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس
کوهپایه زاده: امیدوارم جزو سه کشور جدول مدالی بازی‌های پاراآسیایی باشیم + فیلم
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
اسبقیان: به رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی درخشش خوبی داشته‌اند، نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت + فیلم
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
ژاپن و قزاقستان حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ناگویا
محمد نوری ابقا شد
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
اسبقیان: جامعه ورزش در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده است
استقبال از ملی‌پوشان بازگشته از ناگویا در فرودگاه امام خمینی(ره)