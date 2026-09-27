\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0648\u0648\u062f \u062e\u062f\u06cc\u0631 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0648\u062c \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0622\u06cc\u0686\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u06f3.\u06f6\u06f0 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0641 \u0647\u0646\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0631\u0641\u062a.\n\u0633\u06cc\u0628\u0627\u0631\u0627\u062c \u0627\u0632 \u0647\u0646\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u06f8.\u06f9\u06f6 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.