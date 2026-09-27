باشگاه خبرنگاران جوان - ماهان باژرنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین در خصوص عملکرد ملیپوشان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: قبل از هر چیز به بچههای ژیمناستیک هنری ایران تبریک میگویم. آنها واقعاً گل کاشتند و با پنج فینالیست و کسب دو مدال نقره شاهکار کردند. بچههای ترامپولین هم فراتر از تصور ظاهر شدند و عملکرد بسیار خوبی داشتند.
وی درباره عملکرد مردان ایران در این رقابتها اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا که در هنگکنگ برگزار شد، نتوانستیم فینالیستی داشته باشیم، اما در بازیهای آسیایی دو نماینده ایران به فینال راه پیدا کردند. محمد سعیدآبادی توانست رکورد شخصی خود را ارتقا دهد و آریا مامعبدالله نیز رکوردی را که پیش از این در مسابقات برونمرزی ثبت کرده بود، بهبود بخشید و تا یک قدمی مدال پیش رفت، اما متأسفانه دستمان از کسب مدال کوتاه ماند.
سرمربی تیم ملی ترامپولین مردان ایران با اشاره به ناداداوری که برای مام عبدالله رخ داد تصریح کرد: ما در پنل داوری نمایندهای نداشتیم و کشورهای دیگر در این بخش از داوران صاحبنامی برخوردار بودند. به همین دلیل احساس میکنم در بحث داوری تا حدودی در حق ما اجحاف شد، اما این موضوع چیزی از ارزشهای بچهها کم نمیکند و آنها واقعاً شاهکار کردند.
باژرنگ درباره عملکرد بانوان ایران نیز گفت: یلدا حسنشوکتی و فاطمه توسلی در این رقابتها شرکت کردند. متأسفانه حسنشوکتی به دلیل آسیبدیدگی نتوانست عملکرد همیشگی خود را به نمایش بگذارد. او با اصرار خودش و با وجود مصدومیت در مسابقه حاضر شد تا رقابتش را به پایان برساند، اما نتوانست به فینال راه پیدا کند.
وی افزود: فاطمه توسلی موفق شد به فینال راه پیدا کند و در مرحله نهایی نیز رکورد بینالمللی خود را ارتقا داد و به مقام پنجم رسید. متأسفانه او هم نتوانست به مدال دست پیدا کند، اما عملکرد هر دو ورزشکار قابل تقدیر بود.
سرمربی تیم ملی ترامپولین مردان ایران با قدردانی از فدراسیون ژیمناستیک و وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری اردوهای آمادهسازی خاطرنشان کرد: این اردوها برای ما بسیار مهم بود، زیرا در ایران وسایل استاندارد در اختیار نداریم و حضور در اردوها کمک زیادی کرد تا به آمادگی لازم برسیم. از فدراسیون ژیمناستیک و وزارت ورزش بابت فراهم کردن این شرایط تشکر میکنم و امیدوارم تجهیزات استاندارد نیز در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد.
باژرنگ با اشاره به ظرفیت بالای ملیپوشان برای کسب مدال گفت: بچههای ما پتانسیل قهرمانی و قرار گرفتن روی سکو را دارند. آنها در نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی عملکرد قدرتمندی داشتند و بهویژه دختران ایران با پوشش اسلامی نشان دادند که حجاب محدودیتی برای ورزشکاران نیست و میتوانند با همین پوشش، برنامههای خود را در بالاترین سطح اجرا کنند. تماشاگران نیز از عملکرد آنها لذت بردند و تشویقشان کردند.
وی در پایان گفت: تنها شرمندگی من از مردم این است که نتوانستیم به مدال برسیم. امیدوارم با تلاش بیشتر در مسابقات آینده بتوانیم روی سکو برویم و پاسخ اعتماد مردم را بدهیم.