سرمربی تیم ملی ترامپولین گفت: بچه‌های ترامپولین هم فراتر از تصور ظاهر شدند و عملکرد بسیار خوبی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماهان باژرنگ، سرمربی تیم ملی ترامپولین در خصوص عملکرد ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: قبل از هر چیز به بچه‌های ژیمناستیک هنری ایران تبریک می‌گویم. آنها واقعاً گل کاشتند و با پنج فینالیست و کسب دو مدال نقره شاهکار کردند. بچه‌های ترامپولین هم فراتر از تصور ظاهر شدند و عملکرد بسیار خوبی داشتند.

وی درباره عملکرد مردان ایران در این رقابت‌ها اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا که در هنگ‌کنگ برگزار شد، نتوانستیم فینالیستی داشته باشیم، اما در بازی‌های آسیایی دو نماینده ایران به فینال راه پیدا کردند. محمد سعیدآبادی توانست رکورد شخصی خود را ارتقا دهد و آریا مام‌عبدالله نیز رکوردی را که پیش از این در مسابقات برون‌مرزی ثبت کرده بود، بهبود بخشید و تا یک قدمی مدال پیش رفت، اما متأسفانه دستمان از کسب مدال کوتاه ماند.

سرمربی تیم ملی ترامپولین مردان ایران با اشاره به ناداداوری که برای مام عبدالله رخ داد تصریح کرد: ما در پنل داوری نماینده‌ای نداشتیم و کشور‌های دیگر در این بخش از داوران صاحب‌نامی برخوردار بودند. به همین دلیل احساس می‌کنم در بحث داوری تا حدودی در حق ما اجحاف شد، اما این موضوع چیزی از ارزش‌های بچه‌ها کم نمی‌کند و آنها واقعاً شاهکار کردند.

باژرنگ درباره عملکرد بانوان ایران نیز گفت: یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی در این رقابت‌ها شرکت کردند. متأسفانه حسن‌شوکتی به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست عملکرد همیشگی خود را به نمایش بگذارد. او با اصرار خودش و با وجود مصدومیت در مسابقه حاضر شد تا رقابتش را به پایان برساند، اما نتوانست به فینال راه پیدا کند.

وی افزود: فاطمه توسلی موفق شد به فینال راه پیدا کند و در مرحله نهایی نیز رکورد بین‌المللی خود را ارتقا داد و به مقام پنجم رسید. متأسفانه او هم نتوانست به مدال دست پیدا کند، اما عملکرد هر دو ورزشکار قابل تقدیر بود.

سرمربی تیم ملی ترامپولین مردان ایران با قدردانی از فدراسیون ژیمناستیک و وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری اردو‌های آماده‌سازی خاطرنشان کرد: این اردو‌ها برای ما بسیار مهم بود، زیرا در ایران وسایل استاندارد در اختیار نداریم و حضور در اردو‌ها کمک زیادی کرد تا به آمادگی لازم برسیم. از فدراسیون ژیمناستیک و وزارت ورزش بابت فراهم کردن این شرایط تشکر می‌کنم و امیدوارم تجهیزات استاندارد نیز در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد.

باژرنگ با اشاره به ظرفیت بالای ملی‌پوشان برای کسب مدال گفت: بچه‌های ما پتانسیل قهرمانی و قرار گرفتن روی سکو را دارند. آنها در نخستین حضور خود در بازی‌های آسیایی عملکرد قدرتمندی داشتند و به‌ویژه دختران ایران با پوشش اسلامی نشان دادند که حجاب محدودیتی برای ورزشکاران نیست و می‌توانند با همین پوشش، برنامه‌های خود را در بالاترین سطح اجرا کنند. تماشاگران نیز از عملکرد آنها لذت بردند و تشویقشان کردند.

وی در پایان گفت: تنها شرمندگی من از مردم این است که نتوانستیم به مدال برسیم. امیدوارم با تلاش بیشتر در مسابقات آینده بتوانیم روی سکو برویم و پاسخ اعتماد مردم را بدهیم.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، ترامپولین
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
توسلی به فینال ترامپولین رسید
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
مام‌عبدالله و سعید‌آبادی به فینال ترامپولین صعود کردند
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
فاطمه توسلی پنجم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی والیبال ایران گام نخست را محکم برداشت
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
خدمت سربازی بیرانوند به تعویق افتاد
صفی و فرزامی تاریخ ساز شدند
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
محمد نوری ابقا شد
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
محمد عمری در پرسپولیس می‌ماند
آخرین اخبار
باژرنگ: ملی‌پوشان ترامپولین ایران تاریخ‌سازی کردند/ در داوری نسبت به ما اجحاف شد
نماینده موج سواری ایران حذف شد
بختیاری‌زاده به استقلالی‌های امید: تلخی حذف را فراموش کنید
استقلال در نیم‌فصل مهاجم جذب می‌کند
اصرار استقلال برای دریافت جام فصل گذشته؛ نامه‌نگاری دوباره با فدراسیون فوتبال
اولین تجربه آسیایی و شکست خفیف میکس ایران برابر فیلیپین
فاطمه توسلی پنجم شد
زمان بازی دیدار گل گهر - استقلال خوزستان تغییر کرد
امیریان راهی فینال دوی ۸۰۰ متر شد
مبینی هشتم شد
مدال برنز امیر اسماعیلی قطعی شد
باشگاه تراکتور: مخالف قهرمانی استقلال در فصل گذشته هستیم
توسلی به فینال ترامپولین رسید
سارینا نقش حذف شد
شکست تیم ملی واترپلو مقابل چین
رونمایی از دستاوردهای تاریخ شفاهی ورزش در ۸ سال دفاع مقدس
کوهپایه زاده: امیدوارم جزو سه کشور جدول مدالی بازی‌های پاراآسیایی باشیم + فیلم
ریحانه کریمی در وزنه‌برداری تاریخ‌ساز شد
اسبقیان: به رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی درخشش خوبی داشته‌اند، نگاه ویژه‌تری خواهیم داشت + فیلم
بدون پوست اندازی نباید انتظار پیشرفت در تیم ملی را داشته باشیم
ژاپن و قزاقستان حریفان جدید تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران در ناگویا
محمد نوری ابقا شد
از انتصاب غیر قانونی سرپرست مدیر عاملی صنعت نفت آبادان تا برکناری رئیس هیئت مدیره 
افشاگری تاجرنیا برای تاج گران تمام می‌شود
شاهکار کمانداران ریکرو در ناگویا؛ تیم ایران با شکست ژاپن به نیمه‌نهایی صعود کرد
مام‌عبدالله: مدال برنز را از من گرفتند
تناقض‌های تراکتور در مورد قهرمانی استقلال
علی رضا دبیر دست به جیب می‌شود
اسبقیان: جامعه ورزش در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده است
استقبال از ملی‌پوشان بازگشته از ناگویا در فرودگاه امام خمینی(ره)