فرانسه می‌گوید اعزام کمک نظامی به عربستان صرفا با هدف دفاع از تاسیسات نفتی این کشور انجام می‌شود و به معنای ورود فرانسه به جنگ علیه یمن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه فرانسه از اعزام نیرو‌های خود به عربستان خبر داد، «ژان‌نوئل بارو» وزیر امور خارجه این کشور گفت که کمک‌های نظامی به عربستان «صرفاً دفاعی» خواهد بود.

بارو در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی «فرانس ۲» و در پاسخ به این پرسش که آیا کمک‌های فرانسه به معنای تبدیل شدن پاریس به شریک عربستان در جنگ علیه یمن است، گفت: «قطعاً نه. این کمک‌ها صرفاً دفاعی است. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ما تجهیزات نظامی را برای حفاظت از متحدان و شرکای خود مستقر کرده‌ایم».

او افزود: «آیا این به این معناست که ما در هر زمانی می‌توانیم به‌عنوان یکی از طرف‌های درگیر در جنگ تلقی شویم؟ هرگز».

 امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اواخر هفته گذشته از توافق پاریس و ریاض برای استقرار نیرو و تجهیزات پدافندی فرانسه در بندر ینبع عربستان خبر داد و هدف این مأموریت را حفاظت از زیرساخت‌های انرژی و کمک به آرامش بازار نفت عنوان کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که  تمرکز پاریس بر حفاظت از تأسیسات حیاتی انرژی در منطقه و جلوگیری از بروز اختلال در بازار‌های نفت خواهد بود.

بندر ینبع در ساحل دریای سرخ قرار دارد و یکی از مراکز مهم انرژی عربستان محسوب می‌شود. این بندر همچنین از مسیر‌های اصلی صادرات نفت خام عربستان از طریق دریای سرخ به شمار می‌رود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اعزام نیرو ، وزیر خارجه فرانسه ، عربستان
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