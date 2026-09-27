استانداری گیلان اعلام کرد: در پی رایزنی‌های استاندار مرخصی خودرو‌های پلاک گذر موقت انزلی به ۴ نوبت سالانه افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پیگیری‌های هادی حق‌شناس، استاندار گیلان برای تسهیل تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی، شیوه بهره‌مندی دارندگان این خودرو‌ها از مدت مرخصی سالانه منعطف‌تر شد.

بر اساس ابلاغ پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، دارندگان خودرو‌های سواری مناطق آزاد با پلاک گذر موقت می‌توانند از این پس، مدت مرخصی ۶۰ روزه خود را به‌جای ۲ مرحله یک‌ماهه، در ۴ مرحله ۱۵روزه طی سال استفاده کنند.

این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی بهتر برای دارندگان خودروها، استفاده بهینه از مدت مرخصی و پیشگیری از خروج غیرمجاز خودرو‌های دارای پلاک گذر موقت اتخاذ و به واحد‌های ذیربط ابلاغ شده است.

اصلاح شیوه استفاده از این ظرفیت، پاسخی به یکی از مطالبات دارندگان خودرو‌های منطقه آزاد انزلی با پلاک گذر موقت بود و ضمن حفظ ضوابط قانونی، انعطاف بیشتری برای تردد خودرو‌های آنان در طول سال فراهم می‌کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: پلاک گذر موقت ، منطقه آزاد انزلی
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