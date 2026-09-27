باشگاه خبرنگاران جوان - در پی پیگیریهای هادی حقشناس، استاندار گیلان برای تسهیل تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی، شیوه بهرهمندی دارندگان این خودروها از مدت مرخصی سالانه منعطفتر شد.
بر اساس ابلاغ پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، دارندگان خودروهای سواری مناطق آزاد با پلاک گذر موقت میتوانند از این پس، مدت مرخصی ۶۰ روزه خود را بهجای ۲ مرحله یکماهه، در ۴ مرحله ۱۵روزه طی سال استفاده کنند.
این تصمیم با هدف فراهم کردن امکان برنامهریزی بهتر برای دارندگان خودروها، استفاده بهینه از مدت مرخصی و پیشگیری از خروج غیرمجاز خودروهای دارای پلاک گذر موقت اتخاذ و به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است.
اصلاح شیوه استفاده از این ظرفیت، پاسخی به یکی از مطالبات دارندگان خودروهای منطقه آزاد انزلی با پلاک گذر موقت بود و ضمن حفظ ضوابط قانونی، انعطاف بیشتری برای تردد خودروهای آنان در طول سال فراهم میکند.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان