با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی طرح های محرومیت زدایی در روستاهای سلماس به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - آیین افتتاح پروژههای محرومیتزدایی شهرستان سلماس با حضور سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برگزار شد.
در این آیین، پروژههای آسفالت راه روستایی و بینمزارع روستای پتهوریَر به طول ۲.۵ کیلومتر و راه بینمزارع امامزاده برگشاد به طول ۲.۵ کیلومتر به بهرهبرداری رسید.
این طرحها با مشارکت شهرداری سلماس، شهرداری تازهشهر، اداره راهداری و حملونقل جادهای و بخشداری مرکزی و به همت بسیج سازندگی سپاه سلماس اجرا شده و با بهرهبرداری از آنها، دسترسی روستاییان و بهرهبرداران بخش کشاورزی به راههای ارتباطی مناسب تسهیل میشود.
شایان ذکر است، محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس به همراه سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و فرمانده سپاه سلماس با حضور در مزار شهید یعقوب صمدی، از شهدای جنگ رمضان، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند.
شهید یعقوب صمدی از شهدای جنگ رمضان شهرستان سلماس است که در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.