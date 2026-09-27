با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی طرح های محرومیت زدایی در روستاهای سلماس به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - آیین افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی شهرستان سلماس با حضور سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی، محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس، اعضای شورای تأمین و شورای اداری شهرستان برگزار شد.

در این آیین، پروژه‌های آسفالت راه روستایی و بین‌مزارع روستای پته‌وریَر به طول ۲.۵ کیلومتر و راه بین‌مزارع امامزاده برگشاد به طول ۲.۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با مشارکت شهرداری سلماس، شهرداری تازه‌شهر، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بخشداری مرکزی و به همت بسیج سازندگی سپاه سلماس اجرا شده و با بهره‌برداری از آنها، دسترسی روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به راه‌های ارتباطی مناسب تسهیل می‌شود.

شایان ذکر است، محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس به همراه سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و فرمانده سپاه سلماس با حضور در مزار شهید یعقوب صمدی، از شهدای جنگ رمضان، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند.

شهید یعقوب صمدی از شهدای جنگ رمضان شهرستان سلماس است که در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسید.

برچسب ها: طرح محرومیت زدایی ، سپاه شهدا آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط
افتتاح ۱۲۵۱ طرح محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی
طرح محرومیت‌زدایی با همدلی گروهای جهادی در لامرد
۶ دهستان آذربایجان غربی پایلوت پیشرفت و آبادانی انتخاب شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مالکان واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در ارومیه ۱۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض دریافت کردند
آخرین اخبار
مالکان واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در ارومیه ۱۳۰۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض دریافت کردند
جهش ۱۱ برابری صادرات محصولات فناورانه در آذربایجان‌غربی/ پارادایم جدید پارک علم و فناوری برای مشارکت بخش خصوصی
رزمایش صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور در ارومیه برگزار می‌شود
میزان آب دریاچه ارومیه ۹ برابر سال گذشته شد
برگزاری رزمایش گردان‌های جان‌فدای ایران در سلماس +تصاویر