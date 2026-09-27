باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - خسروی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر روستای یامپی اظهار کرد: این طرح در سطح ۱۰ هزار مترمربع و با مشارکت و همراهی اهالی و دهیاری روستا اجرا شده و گامی مؤثر در مسیر توسعه و عمران روستایی به شمار میرود.
وی افزود: اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان گلستان با هدف ارتقاء شاخصهای زیربنایی، بهبود کیفیت معابر، تسهیل تردد روستاییان و افزایش سطح رفاه و ماندگاری جمعیت در روستاها در حال اجراست.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی روستاها، خاطرنشان کرد: همراهی اهالی و دهیاریها نقش مهمی در تسریع اجرای طرحهای عمرانی و تحقق اهداف توسعه روستایی دارد.