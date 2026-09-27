مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان از اجرای عملیات آسفالت ۱۰ هزار مترمربع از معابر روستای یامپی بخش مرکزی شهرستان آق‌قلا در راستای نهضت آسفالت معابر خاکی روستاهای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - خسروی با اشاره به اجرای عملیات آسفالت معابر روستای یامپی اظهار کرد: این طرح در سطح ۱۰ هزار مترمربع و با مشارکت و همراهی اهالی و دهیاری روستا اجرا شده و گامی مؤثر در مسیر توسعه و عمران روستایی به شمار می‌رود.

وی افزود: اجرای نهضت آسفالت معابر خاکی روستا‌های استان گلستان با هدف ارتقاء شاخص‌های زیربنایی، بهبود کیفیت معابر، تسهیل تردد روستاییان و افزایش سطح رفاه و ماندگاری جمعیت در روستا‌ها در حال اجراست.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی روستاها، خاطرنشان کرد: همراهی اهالی و دهیاری‌ها نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی و تحقق اهداف توسعه روستایی دارد.

برچسب ها: آسفالت ، بنیاد مسکن
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