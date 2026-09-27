باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای این کشور در ولایت نورستان در شرق افغانستان، پس از ورود گروهی که به گفته این وزارتخانه اعضای داعش نیز در میان آنها بودهاند، ۲۸ جنگجو را کشته و ۳۲ نفر دیگر را زخمی کردهاند.
این وزارتخانه مدعی شد شبهنظامیان پاکستانی از این جنگجویان حمایت کردهاند و بیشتر آنها از نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان بودهاند.
وزارت اطلاعات پاکستان این ادعاها را رد کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، آنها را «بیاساس، بیمبنا و فاقد هرگونه حقیقت» خواند.
این وزارتخانه همچنین مشارکت نیروهای امنیتی یا سازمانهای اطلاعاتی پاکستان در درگیریهای نورستان را رد کرد و گفت این نیروها، نیروهای امنیتی سابق افغانستان را جذب نکرده یا آموزش ندادهاند و زمینه فعالیت داعش یا دیگر گروههای مسلح در افغانستان را نیز فراهم نکردهاند.
این حادثه پس از حملات هوایی پاکستان به افغانستان در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) رخ داده است. اسلامآباد اعلام کرد در این حملات ۲۸ فرد مسلح کشته شدهاند. در همین حال، مقامات افغانستان اعلام کردند که غیرنظامیان نیز در این حملات کشته شدهاند و هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان کشته شدن سه غیرنظامی را تأیید کرد.
پاکستان بارها افغانستان را به پناه دادن به جنگجویانی متهم کرده است که به خاک این کشور حمله میکنند؛ اتهامی که کابل آن را رد میکند.
منبع: العربیه