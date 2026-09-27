همتی در واکنش به ادعای آمریکا اعلام کرد: اگر کنترل تورم و نقدینگی نتیجه فشار شماست، حق با شماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در پی اظهارات امروز وزیر خزانه‌داری آمریکا که اعلام کرده بود «فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران در حال نتیجه دادن است» گفت: اگر منظور ایشان، کنترل نقدینگی و کاهشی شدن تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه، آنهم بعد از ۱۵ ماه باشد، حتما، اظهاراتش این بار درست است.



در این خصوص لازم به ذکر است، پیشتر، رییس‌کل بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی با استفاده از ابزارهای موثر پولی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و همچنین کاهشی شدن روند تورم نقطه‌ای در شهریورماه خبر داده بود.

منبع: بانک مرکزی