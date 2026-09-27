باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- سرمست استاندار آذربایجان شرقی در سمینار تخصصی با فرمانداران استان به سخنرانی تاریخی رییسجمهور پزشکیان در سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: سخنرانی مقتدرانه، شجاعانه و صلحجویانه رییسجمهور پزشکیان در سازمان ملل متحد علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در جامعه جهانی، به تقویت انسجام اجتماعی و وفاق ملی در داخل کشور هم انجامید و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش داد و این وظیفه ما را در خدمترسانی به مردم و حل مسائل و مشکلات موجود را سنگینتر میکند.
وی در ادامه از تفویض اختیارات لازم و کافی به فرمانداران خبر داد و افزود: هر جا که لازم باشد، برای تسهیل امور و تسهیل روند توسعه شهرستانهای مختلف استان اختیارات لازم و کافی بنده و معاونانم به فرمانداران تفویض شده و خواهد شد و هر چقدر این تفویض اختیارات بیشتر صورت بگیرد، بیشتر به نفع پیشرفت امور استان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تشکیل مجمع مشورتی شهرستانهای استان شد و اظهار داشت: فرمانداران به سوی مدیریت مسأله محوری حرکت کنند، چندین بار تأکید کردهام و دوباره میخواهم فرمانداران نسبت به تشکیل مجمع مشورتی شهرستانها و تدوین سند توسعه شهرستانها اقدام کنند که این موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت در مناطق مختلف شده و به روند توسعه همهجانبه و پایدار شهرستانها در در نهایت آذربایجانشرقی کمک خواهد کرد.
سرمست همچنین فرمانداران آذربایجانشرقی را به تعامل و ارتباط مؤثر با رسانهها و گروههای مردمی فراخواند و نقش رسانه، فضای مجازی و تعامل با تشکلهای مردمنهاد در کسب رضایتمندی مردم را بسیار حائز اهمیت دانست.
وی همچنین در حوزه اقتصادی تأکید کرد: فرمانداران به ذخایر راهبردی، کالاهای اساسی و همچنین موضوع کسب رضایت مردم در حوزه آرد و نان توجه ویژه داشته باشند و با فعالان اقتصادی و بازار ارتباط مستقیم و مؤثر برقرار کنند.
استاندار آذربایجانشرقی در موضوع مدیریت مصرف انرژی هم خطاب به فرمانداران گفت: در بحث مدیریت مصرف انرژی با توجه به وضعیت خاص کشور، جلب همراهی و همکاری مؤثر مردم در اصلاح الگوی مصرف و صرفهجویی جزو ضروریترین اولویتهای ماست که فرمانداران هم باید نقش ویژهای در تحقق آن ایفا کنند.
سرمست در پایان تأکید کرد: نهایت هدف ما در مدیریت استان ایجاد حس امنیت، آرامش و پاسخ به نیازهای مردم در شرایط مختلف است و همه مدیران و دستگاههای مختلف میبایست برای تحقق این امر مهم و جلب رضایتمندی مردم تلاش کنند.