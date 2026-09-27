مقدار ۲۳۴/۵ گرم طلا به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه نقد توسط پلیس ایستگاه راه آهن خاوران کشف و استرداد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-ماموران پلیس ایستگاه راه آهن خاوران یک عدد کیف حاوی ۲۳۴/۵ گرم طلاجات به ارزش ۶۰ میلیارد ریال و مبلغ ۱۵ میلیون ریال وجه نقد و مقداری وسایل شخصی مربوط به یک خانواده غیر بومی (اهل کاشان) را که پس از عزیمت قطار تبریز - تهران در محوطه سالن ایستگاه جا مانده را پیدا و با پیگیری لازم بصورت تلفنی و... مالک را شناسایی و با هماهنگی مالک، اموال مکشوفه را باعزت نفس و پاکدستی و امانتداری تمام به مادر صاحب اموال که ساکن تبریز می‌باشد، استرداد و موجب خوشحالی این خانواده شده و متقابلا این مسافران از امانتداری و پاکدستی پلیس قدردانی کردند.

برچسب ها: طلا ، راه آهن ، پلیس
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