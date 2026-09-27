باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دقایقی پیش به «آکسیوس» گفت که انتظار دارد هیئت آمریکایی این هفته مذاکرات جدیدی را با مقام‌های ایرانی آغاز کنند.

ترامپ که تا کنون اظهارات ضد و نقیض بسیاری را درباره مذاکرات و شروط دو طرف مطرح کرده، گفت: «آن‌ها می‌خواهند به توافق برسند، اما این توافقی نیست که من می‌خواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می‌کردیم. آنها با زیاده‌روی، شانس خود برای موفقیت را از بین بردند».

او همچنین افزود که همواره «در حال فکر کردن» درباره ازسرگیری حملات علیه ایران است.

هفته گذشته، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیمی بین هیئت ایرانی و آمریکایی صورت گرفت و طرف ایرانی یک طرح پیشنهادی را ارائه کرد.

رسانه‌های کشورمان گزارش دادند که این طرح بر توقف محاصره دریایی و تحریم‌های نفتی، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات استوار است.

بر اساس توضیحات سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اجرای این طرح قرار بود در یک بازه هفت‌روزه انجام شود؛ به این معنا که پس از پذیرش طرح از سوی آمریکا، اقدامات اولیه طی چهار تا پنج روز انجام شود، تنگه هرمز در روز ششم بازگشایی شود و در روز هفتم مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی از سر گرفته شود.

با این حال، ترامپ روز گذشته اعلام کرد که پیشنهاد ایران درباره نحوه پایان دادن به جنگ را رد کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز