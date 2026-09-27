افتتاح ۶ طرح گردشگری آذربایجان شرقی با حضور وبیناری رییس جمهور

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح طرح‌های گردشگری استان با حضور وبیناری رییس جمهور با اشاره به اجرای ۱۲۷ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۷۳ هزار میلیارد تومان در استان، گفت: همزمان با هفته گردشگری، ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی ۱۵۰ نفر به صورت وبیناری با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح پروژه‌های گردشگری آذربایجان شرقی که همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری و با حضور وبیناری رئیس جمهور دکتر پزشکیان برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی گردشگری، از حضور و توجه دولت به توسعه این حوزه قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل متحد، از مواضع مقتدرانه، شجاعانه و صلح جویانه وی قدردانی کرد و گفت: مردم آذربایجان شرقی به وجود رئیس جمهور افتخار می‌کنند و مدیریت استان نیز از ظرفیت سرمایه اجتماعی و حمایت‌های دولت در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری بهره می‌گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد استان در هفته دولت اظهار کرد: در این هفته یک هزار و ۳۵۵ پروژه عمرانی، اقتصادی، گردشگری و کشاورزی با سرمایه گذاری ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
وی در ادامه، تکمیل موزه فرش تبریز را یکی از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد، برای تکمیل به ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
استاندار آذربایجان شرقی از رئیس جمهور درخواست کرد با اختصاص اعتبار مورد نیاز، زمینه تکمیل و بهره برداری از موزه فرش تبریز را فراهم کند

برچسب ها: رئیس جمهور ، وبینار ، اعتبار ، موزه
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