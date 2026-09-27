اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق، مطالبه دیرینه جامعه کشاورزی را محقق کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- هادی فرجیآزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به پیگیریهای مستمر اصناف کشاورزی و منابع طبیعی در سالهای گذشته اظهار کرد وگفت : پس از سالها مطالبهگری و پیگیری موضوع بیمه کشاورزان، قانون مربوط به پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی پس از طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
وی افزود: اصلاح ماده ۶۳ قانون الحاق (۲)، امکان برخورداری کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی واحدهای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی از مزایای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما را فراهم کرده است.
فرجیآزاد ادامه داد: بر اساس این قانون، کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی میتوانند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوط درج کرده و با پرداخت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمهشده تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حکم برای کشاورزان و بهرهبرداران واحدهای تولیدی کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، گفت: در این چارچوب، کشاورزان واجد شرایط میتوانند ضمن قرار گرفتن در فهرست بیمه واحد تولیدی، از معافیت سهم کارفرما مطابق قانون بهرهمند شوند و سهم مربوط به حمایت دولت نیز طبق سازوکار پیشبینیشده قانونی تأمین خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مطابق اصلاحیه، کشاورزان و کارفرمایان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی، فارغ از متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند خواهند بود.
فرجیآزاد تأکید کرد: اجرای این قانون میتواند بخش قابل توجهی از دغدغههای اجتماعی و بیمهای بهرهبرداران بخش کشاورزی را کاهش داده و زمینه برخورداری آنان از حمایتهای قانونی تأمین اجتماعی را فراهم کند.
وی با قدردانی از پیگیریهای انجامشده در سطح ملی و استانی اظهار کرد: تبدیل این مطالبه دیرینه جامعه کشاورزی به یک حکم قانونی، حاصل پیگیری و مطالبهگری مستمر تشکلهای صنفی کشاورزی و همراهی دستگاههای مسئول است و امیدواریم با اجرای دقیق قانون، کشاورزان واجد شرایط استان آذربایجان شرقی نیز هرچه سریعتر از ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند شوند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: اتاق اصناف کشاورزی استان موضوع اجرای این قانون را با جدیت پیگیری خواهد کرد و تلاش میکنیم با اطلاعرسانی و راهنمایی بهرهبرداران، زمینه استفاده حداکثری کشاورزان از ظرفیت قانونی جدید فراهم شود.