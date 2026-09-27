فرمانده مرزبانی کرمانشاه از اشراف اطلاعاتی مرزبانان و کشف ۴۵ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت در مرزهای شهرستان قصرشیرین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "کیاست سپهری" عصر یکشنبه از کشف و توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرزهای استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مرزبانان هنگ مرزی قصرشیرین با اشراف و تسلط اطلاعاتی و استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات ۲ کوله حاوی ۴۵ قبضه سلاح جنگی کلت و ۹۰ تیغه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان، اظهار کرد: قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری که تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد.

سردار سپهری تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و اقتدار، اجازه نخواهند داد سلاح و مهمات غیرمجاز از مرزهای کشور وارد یا به داخل منتقل شود و مقابله با قاچاقچیان سلاح و تأمین‌کنندگان ناامنی، با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع ایرنا 

برچسب ها: کشف سلاح ، دستگیری
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