کشف ۱۳۰ کیلو شیشه از یک شبکه توزیع مواد مخدر در شادگان

دادستان عمومی و انقلاب شادگان از کشف ۱۳۰ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه و دستگیری سه نفر در این ارتباط خبر داد و گفت: تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این شبکه با سرعت و فوریت در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان- قاسم دیلمی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و انتظامی و پش از صدور دستورات قضایی، مأموران نیروی انتظامی موفق شدند مقدار ۱۳۰ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه را که در یک منزل مسکونی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات تاکنون سه نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات مقدماتی از آنان برای روشن شدن ابعاد پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

دادستان شادگان با اشاره به حجم قابل توجه مواد مکشوفه تصریح کرد: با توجه به میزان مواد کشف‌شده، احتمال ارتباط افراد دیگری با این پرونده وجود دارد و دستگاه قضایی با سرعت، جدیت و فوریت در حال پیگیری موضوع و شناسایی تمامی عوامل مرتبط است.

دیلمی تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد شبکه‌های توزیع مواد مخدر با آسودگی خاطر در شهرستان فعالیت کنند و با هرگونه فعالیت سازمان‌یافته در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با قاچاق و توزیع مواد مخدر نیازمند اقدام سریع، هماهنگ و اطلاعات‌محور است و این پرونده نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.

دادستان شادگان از اقدامات و تلاش‌های نیروی انتظامی در کشف این محموله و دستگیری افراد مرتبط با پرونده قدردانی کرد.

منبع:   دادگستری خوزستان

برچسب ها: کشف موادمخدر ، مخدر شیشه
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