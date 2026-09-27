کشف ۱۳۰ کیلو شیشه از یک شبکه توزیع مواد مخدر در شادگان

باشگاه خبرنگاران جوان- قاسم دیلمی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و انتظامی و پش از صدور دستورات قضایی، مأموران نیروی انتظامی موفق شدند مقدار ۱۳۰ کیلوگرم مواد روان‌گردان از نوع شیشه را که در یک منزل مسکونی جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات تاکنون سه نفر دستگیر شده‌اند و تحقیقات مقدماتی از آنان برای روشن شدن ابعاد پرونده و شناسایی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

دادستان شادگان با اشاره به حجم قابل توجه مواد مکشوفه تصریح کرد: با توجه به میزان مواد کشف‌شده، احتمال ارتباط افراد دیگری با این پرونده وجود دارد و دستگاه قضایی با سرعت، جدیت و فوریت در حال پیگیری موضوع و شناسایی تمامی عوامل مرتبط است.

دیلمی تأکید کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد شبکه‌های توزیع مواد مخدر با آسودگی خاطر در شهرستان فعالیت کنند و با هرگونه فعالیت سازمان‌یافته در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر با قاچاق و توزیع مواد مخدر نیازمند اقدام سریع، هماهنگ و اطلاعات‌محور است و این پرونده نیز تا رسیدن به نتیجه نهایی با جدیت دنبال خواهد شد.

دادستان شادگان از اقدامات و تلاش‌های نیروی انتظامی در کشف این محموله و دستگیری افراد مرتبط با پرونده قدردانی کرد.

منبع: دادگستری خوزستان