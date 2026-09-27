معاون خدمات شهری اهواز دستفروشی را آینه مشکلات ساختاری و اقتصادی کشور دانست و از اجرای قوی طرح ساماندهی خیابان نادری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - به تازگی انتشار ویدیویی از دستفروشی ها در نادری اهواز که تصویری کلیشه ای از بازارهای هندوستان و پاکستان را یادآوری می کند موجی از واکنش ها را در رسانه های محلی به دنبال داشت.
در این ویدیو از گسترش دستفروشی و حضور گسترده دستفروشان که منجر به سد معبر و آزار و اذیت شهروندان میشود، انتقاد شده با این حال برخی دیگر نیز این مسئله را با شرایط دشوار اقتصادی مرتبط میدانند.
علیرضا عالیپور، معاون خدمات شهری شهرداری اهواز، با بیان اینکه پدیده دستفروشی صرفاً یک معضل سریع و تخلف صنفی نیست، میگوید: این پدیده آینه تمامنمای مشکلات ساختاری و اقتصادی کشور است و نیازمند نگاهی چندلایه از منظر سیاسی، جامعهشناسی، اقتصادی و مدیریت مکان و فضا هستیم.
او در خصوص ساماندهی خیابان نادری افزود: ساماندهی این خیابان نیازمند همکاری چندجانبه و بینبخشی میان تمام دستگاههای اجرایی است که فرماندار و شورای تأمین استان این موضوع را در دستور کار اصلی خود قرار دادهاند.
آقای عالیپور با تأکید بر لزوم همراهی همه جانبه دستگاهها یادآور شد: دستگاههای سیاستگذار و هدایتکننده، افراد صاحب تریبون، دستگاه قضایی و انتظامی در کنار شهرداری، اصناف و دستگاههای همکاری چون راه و شهرسازی برای تأمین زمین، و همچنین صنعت، معدن و تجارت و دامپزشکی باید در این زمینه وارد عمل شوند.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در پایان با اشاره به پیشنهادات مطرحشده برای ساماندهی خیابان نادری از جمله «شببازار کردن» و یا اختصاص «مکانی ثابت» ابراز امیدواری کرد: بهزودی این طرح را با قوت اجرا خواهیم کرد و وضعیت نابهنجار فعلی را قطعاً تغییر خواهیم داد.