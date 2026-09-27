باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه مقامات غربی از ایلان ماسک درخواست کردند پوشش استارلینک را گسترش دهد تا هدف قرار دادن موشک‌انداز‌های روسیه برای اوکراین آسان‌تر شود، کرملین شدیدا نسبت به این اقدام هشدار داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفت‌و‌گو با رسانه روسی «وستی» گفت: «در مورد ارائه سامانه‌های ماهواره‌ای ایلان ماسک برای انجام حملات در عمق خاک روسیه، این اقدام بسیار زیان‌بار و بالقوه خطرناک و بی‌ملاحظه خواهد بود».

هفته گذشته الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند از ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌ایکس خواست پوشش استارلینک را گسترش دهد تا اوکراین بتواند حملات خود علیه سامانه‌های پرتاب موشک‌های بالستیک روسیه در داخل خاک این کشور را از سر بگیرد. زیرا در حال حاضر استارلینک در خاک روسیه برای اوکراین فعال نیست.

شایان ذکر است که درخواست رئیس جمهور فنلاند موضوع جدیدی نیست. طبق گزارش‌های منتشرشده، ولودیمیر زلنسکی اواسط تابستان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره استفاده گسترده‌تر از استارلینک برای هدف قرار دادن پرتابگر‌های روسیه صحبت کرده بود و قرار بود ترامپ این موضوع را با ماسک مطرح کند.

اوایل شهریور نیز گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد مذاکراتی میان اوکراین و ماسک درباره استفاده از استارلینک در خاک روسیه در جریان است، اما گزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که ماسک با ارائه این قابلیت موافقت نکرده است.

منبع: آناتولی