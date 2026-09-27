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زهپاد آمریکایی که توسط نیروی دریایی سپاه شکار شد چه ویژگی‌هایی دارد؟ + فیلم

شکار آمریکایی جدید نیروی دریایی سپاه یک سامانه خودران زیرسطحی با قابلیت فعالیت در عمق ۶۰۰ متری و انجام مأموریت‌های شناسایی و نقشه‌برداری از بستر دریا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - Remus ۶۰۰ یک زیردریایی بدون‌سرنشین و خودران با طراحی ماژولار است که می‌تواند تا عمق ۶۰۰ متری فعالیت کند و با سرعتی تا حدود ۵ گره دریایی حرکت داشته باشد؛ این سامانه بسته به پیکربندی، توان ماندگاری عملیاتی چند ده ساعت زیر آب را دارد.

این پهپاد زیرسطحی قابلیت حمل و تغییر مجموعه‌ای از حسگرها، از جمله سونار و سامانه‌های تصویربرداری، را دارد و برای مأموریت‌هایی مانند نقشه‌برداری بستر دریا، شناسایی مین و پایش محیط زیرآب به کار می‌رود. زهپاد امروز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکار شده تا شمار زهپادهای غنیمی از ارتش تروریست آمریکا به دو مورد برسد.

 

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