باشگاه خبرنگاران جوان - Remus ۶۰۰ یک زیردریایی بدونسرنشین و خودران با طراحی ماژولار است که میتواند تا عمق ۶۰۰ متری فعالیت کند و با سرعتی تا حدود ۵ گره دریایی حرکت داشته باشد؛ این سامانه بسته به پیکربندی، توان ماندگاری عملیاتی چند ده ساعت زیر آب را دارد.
این پهپاد زیرسطحی قابلیت حمل و تغییر مجموعهای از حسگرها، از جمله سونار و سامانههای تصویربرداری، را دارد و برای مأموریتهایی مانند نقشهبرداری بستر دریا، شناسایی مین و پایش محیط زیرآب به کار میرود. زهپاد امروز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکار شده تا شمار زهپادهای غنیمی از ارتش تروریست آمریکا به دو مورد برسد.