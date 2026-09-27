باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و همچنین محدوده‌های ولی‌آباد، هزارچم، دزدبن و مرزن‌آباد گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت نیز ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو وجود دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز ترافیک سنگین در محدوده گیلاوند گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی گفت: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور فیروزکوه و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از وجود مه‌گرفتگی در ارتفاعات برخی محورهای شمالی خبر داد و گفت: محورهای چالوس و فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه هستند، اما سایر محورهای شمالی در حال حاضر فاقد مداخلات جوی گزارش‌شده هستند.

ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران ـ کرج و قزوین ـ کرج

محرابی‌نیا در ادامه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل شهرک خاتم تا استاندارد گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل کردان تا کرج و همچنین محدوده‌های گلشهر و مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک وجود دارد.

به گفته وی، در محور تهران ـ شهریار نیز ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل شهرقدس تا شهریار گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه تهران ـ ساوه خبر داد و گفت: این وضعیت در محدوده حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جوی برخی مناطق کشور خاطرنشان کرد: مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران و گلستان نیز گزارش شده است و رانندگان هنگام تردد در این مسیرها باید با توجه بیشتری رانندگی کنند.