باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب در جلسه ماهانه شورای مدیران این سازمان، با تأکید بر نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بندری اظهار داشت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ نگاهی جامع، مساله‌محور و تسهیل‌گرانه به فرآیند جذب و هدایت سرمایه‌گذاری است.

ضرورت تقویت تعامل با سرمایه‌گذاران

وی افزود: باید بیش از گذشته در کنار سرمایه‌گذاران باشیم، دغدغه‌ها و مسائل آنان را بشنویم و در تعیین تکلیف موضوعات و پروژه‌های بلاتکلیف، با سرعت، دقت و چابکی بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: آنچه امروز در بنادر کشور در حوزه زیرساخت و تجهیزات وجود دارد، حاصل تلاش و مجاهدت مدیران و کارکنان این مجموعه در دوره‌های مختلف است و وظیفه ماست با تکیه بر این میراث ارزشمند، مسیر توسعه را با قوت ادامه داده و شرایط مطلوب‌تری برای آینده فراهم کنیم.

پروژه‌های بلاتکلیف باید تعیین تکلیف شوند

شکیبی‌نسب با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تصریح‌کرد: سرمایه‌گذاری که منابع خود را وارد بنادر کرده و پروژه او برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است، انتظار دارد پاسخ روشن و تصمیم مشخصی دریافت کند؛ زیرا استمرار این وضعیت، علاوه بر فرسایش اعتماد سرمایه‌گذار، به معنای بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجادشده در بنادر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری‌های مستمر، بخش قابل توجهی از مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شده است و انتظار داریم این روند با همان رویکرد چابک‌سازی، تسهیل‌گری و شتاب در تصمیم‌گیری ادامه یابد تا سرمایه‌گذاران با اطمینان و آرامش بیشتری مسیر فعالیت خود را دنبال کنند.

بازنگری مقررات با بهره‌گیری از تجربه مدیران و کارشناسان بنادر

معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: شرایط امروز کشور اقتضا می‌کند مقررات موجود با نگاهی دقیق، واقع‌بینانه و متناسب با نیازهای روز بازنگری شود و در این فرآیند، تسهیل‌گری و چابک‌سازی به‌عنوان یک اصل مورد توجه جدی قرار گیرد.

شکیبی‌نسب افزود: در تدوین و بازنگری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید بیش از گذشته از خرد جمعی، تجربه میدانی مدیران و دانش تخصصی کارشناسان بنادر استفاده شود تا مقرراتی تدوین نشود که در مرحله اجرا، خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

کاهش بروکراسی؛ بدون خدشه به دقت در انتخاب سرمایه‌گذار

وی با تاکید بر ضرورت حذف فعالیت‌های موازی و کاهش بروکراسی در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری اظهار داشت: باید تا حد امکان، مسیر سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر، شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود؛ با این حال، تسهیل فرآیند نباید به معنای کاهش دقت در انتخاب سرمایه‌گذار باشد و لازم است صلاحیت حرفه‌ای، توان فنی و ظرفیت مالی متقاضیان با دقت و حساسیت لازم ارزیابی شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: در بررسی و ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله کیفیت و کارآمدی دستورالعمل‌ها، نحوه نظارت، شناسایی دقیق و درست سرمایه‌گذار و همچنین توان مالی و فنی وی، به‌صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بروز مشکلات در مراحل اجرا، ساخت و بهره‌برداری به حداقل برسد.

ظرفیت کمیته راهبردی برای اصلاح فرآیندهای سرمایه‌گذاری

شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت و تجربه کمیته راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تجربه اعضای این کمیته در بررسی مستمر مسائل و موضوعات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ای ارزشمند برای اصلاح فرآیندها، رفع موانع و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر است و باید از این ظرفیت در بازنگری مقررات و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران بهره گرفت.

وی بر ضرورت تداوم مسیر توسعه بنادر با رویکردی چابک‌تر، تسهیل‌گرانه‌تر، دانش‌محور و مبتنی بر هم‌افزایی با بدنه کارشناسی و مدیران بنادر تاکید کرد