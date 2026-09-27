دبیرکل حزب‌الله تاکید کرد که رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف مد نظر خود در لبنان دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله در در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی نتوانسته است این جنبش را در هم بشکند. 

نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونی خود که برای هزاران نفر از حامیان حزب‌الله در حومه جنوبی بیروت پخش شد، گفت که رژیم صهیونیستی و نیروهایش «نتوانستند به اهداف خود برای درهم شکستن مقاومت، پایان دادن به موجودیت آن، تثبیت اشغالگری و ایجاد شهرک در لبنان دست پیدا کنند».

او در بخش دیگری از سخنان خود، از دولت لبنان به دلیل توافق با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت از مقامات لبنان می‌خواهد «امتیازدهی» به صهیونیست‌ها را متوقف کنند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد که رئیس جمهور لبنان حق مذاکره دارد، اما حق نقض قانون اساسی و چشم‌پوشی از اصول کشور برای مقابله با دشمن را ندارد.

او همچنین هشدار داد که واشنگتن «تلاش می‌کند بر تمام جهان کنترل داشته باشد»؛ به‌گونه‌ای که «دیگر نه نظام جهانی مبتنی بر عدالت وجود داشته باشد و نه حقوق بین‌الملل».

دبیرکل حزب‌الله همچنین از ایران به دلیل حمایت از این جنبش تشکر کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شیخ نعیم قاسم ، حزب الله لبنان ، رژیم صهیونیستی
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