باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار یک خبر مجعول در برخی رسانههای معاند وابسته به رژیم صهیونسیتی، مبنی بر انتساب فردی با نام «مژده هاشمی بازرگان» (محکوم به جاسوسی) به عنوان کارمند جمعیت هلالاحمر، پایگاه اطلاعرسانی این جمعیت جهت تنویر افکار عمومی اعلام میدارد، فرد مذکور هیچگونه سابقه استخدامی و یا همکاری قراردادی در هیچیک از ارکان جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور را نداشته و ندارد.
جمعیت هلالاحمر ضمن تکذیب قاطع این موضوع، اعلام میدارد که اخباری از این دست، اعتماد عمومی و اعتبار مردمی جمعیت هلالاحمر را نشانه گرفته، اما قطعا نمیتواند مانع خدمات گسترده و بی منت هلالاحمر به مردم عزیز کشورمان در تمامی صحنهها و عرصههای امدادی و بشردوستانه باشد.
همچنین از مخاطبان گرامی و رسانههای رسمی درخواست میشود اخبار مربوط به جمعیت هلالاحمر را صرفاً از مبادی رسمی دنبال کنند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر