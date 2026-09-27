باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-شامگاه امروز، شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) میزبان مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله شبیری زنجانی، از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و سایر نهادهای عالی حوزوی شد در این مراسم ، علما، اساتید حوزه، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جمعی از اقشار مختلف مردم حضور یافتند.
منش اخلاقی و سادهزیستی علما باید به نسلهای آینده منتقل شود
حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی، سخنران مراسم بزرگداشت آیتالله شبیری زنجانی، در سخنان خود با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و سیره عملی آیتالله شبیری زنجانی، یاد و نام این عالم برجسته را گرامی داشت و جایگاه معنوی او را مورد تجلیل قرار داد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم پاسداشت میراث معنوی عالمان دین تصریح کرد: آنچه از بزرگان دین بهجای میماند، تنها آثار و تألیفات علمی آنان نیست، بلکه منش اخلاقی، اخلاص، فروتنی و سبک زندگی آنان نیز باید برای نسلهای آینده حفظ، تبیین و به جامعه معرفی شود.
تواضع و اخلاص، میراث ماندگار بزرگان حوزه علمیه است
وی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی عالمان دین اظهار داشت: بزرگان عرصه فقاهت، در کنار دانش و معرفت دینی، با اخلاص، فروتنی، زهد و ازخودگذشتگی در مسیر تعالی حوزه و دین گام برداشتند.
وی در ادامه با استناد به خاطرات نقلشده از آیتالله شبیری زنجانی درباره آیتالله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم، افزود: بزرگان حوزه علیرغم برخورداری از جایگاه علمی و اجتماعی والا، برای تقویت حوزه نوپای قم و همراهی با آیتالله حائری از هیچ کوششی فروگذار نکردند و تمامی اعتبار و آبروی خود را در این مسیر ارزشمند به کار گرفتند.
سخنران این مراسم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در خاطرات بهجامانده از آیتالله شبیری زنجانی، نمونههای پرشماری از تواضع، اخلاص و احترام متقابل میان بزرگان حوزه به چشم میخورد؛ بهگونهای که برخی از عالمان، با وجود تقدم سنی و سابقه علمی بر آیتالله حائری، برای موفقیت و اعتلای حوزه قم در کنار ایشان قرار گرفتند و از هیچ همکاری دریغ نکردند.
عالمان دین باید در سبک زندگی الگوی جامعه باشند
حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر لزوم پیروی از سیره علمای سلف اظهار داشت: چنانچه به خداوند و روز قیامت ایمان داریم، یکی از عوامل تقویت این ایمان، مشاهده جلوههای عملی آن در زندگی عالمان و بزرگان دین است؛ همان کسانی که دانش دینی را با عمل، زهد، سادهزیستی و اخلاص درآمیختند و الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی عرضه کردند.
سخنران این مراسم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید آموزههای اسلامی بر سادهزیستی و پرهیز عالمان دین از دنیاطلبی، تصریح کرد: روحانیت و عالمان دینی در جامعه جایگاه الگویی دارند و لازم است در سبک زندگی خویش، بهویژه در همراهی با اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه، به سادهزیستی و همدلی با مردم توجهی ویژه داشته باشند و از تجملگرایی و فاصله گرفتن از توده مردم بپرهیزند.
بزرگان دین تا پایان عمر خود را نیازمند اصلاح نفس میدانستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با نقل خاطراتی از امام خمینی(ره) و آیتالله امینی، بر ضرورت خودسازی، جهاد با نفس و توجه عالمان دین به سرای آخرت تأکید کرد.
وی در این باره افزود: بزرگان دین حتی در سالهای پایانی عمر شریف خود نیز خویشتن را نیازمند اصلاح، مراقبت و محاسبه نفس میدانستند و همواره در مسیر تهذیب اخلاقی و معنوی گام برمیداشتند.