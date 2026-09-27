مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:فردا دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز بارش پراکنده باران را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، گلستان، خراسان شمالی و سمنان، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک خاک را شاهد بودیم.

وی افزود: فردا دوشنبه در برخی نقاط آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و ارتفاعات البرز، سه شنبه در شرق مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، چهارشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های البرز مرکزی بارش تداوم خواهد داشت.

او گفت:این وضعیت از دوشنبه تا پنجشنبه در جنوب و ارتفاعات کرمان و شمال هرمزگان و در روز پنجشنبه علاوه بر این مناطق در ارتفاعات سیستان و بلوچستان نیز پیش بینی می شود.

وی افزود: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی و سه شنبه و چهارشنبه در مرکز و استان‌های واقع در دامنه البرز و پنجشنبه در نوار شرقی، وزش باد شدید گاهی گردوخاک را خواهیم داشت. دریای خزر طی سه روز آینده مواج است.